В США около 7 млн человек протестовали против политики Трампа

Собравшиеся выступили против политики президента Дональда Трампа. Это была одна из крупнейших демонстраций за последнее время. Она собрала на 2 млн больше, чем в июне.

Более чем в 2,7 тыс. городов люди вышли на улицы, чтобы оказать ненасильственное сопротивление авторитаризму и заявить, что эта страна принадлежит ее народу, а не королям.

Предыдущие протесты прошли 14 июня, в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне.

Ранее губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих автомобилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

