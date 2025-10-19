В США около 7 млн человек протестовали против политики Трампа

В США как минимум 7 млн человек приняли участие в массовых протестах под лозунгом «Нет королей», сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что беспорядки в Лос-Анджелесе кем-то финансируются

Собравшиеся выступили против политики президента Дональда Трампа. Это была одна из крупнейших демонстраций за последнее время. Она собрала на 2 млн больше, чем в июне.

Более чем в 2,7 тыс. городов люди вышли на улицы, чтобы оказать ненасильственное сопротивление авторитаризму и заявить, что эта страна принадлежит ее народу, а не королям.

Предыдущие протесты прошли 14 июня, в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне.

Ранее губернатор Флориды разрешил сбивать протестующих автомобилем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
