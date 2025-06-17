По словам собеседника НСН, в масштабной рекламе есть несколько каналов коммуникации. При этом промо определяет лишь результаты первых выходных проката, дальше все во много зависит от сарафанного радио. Как добавил режиссер и продюсер, часто невозможно просчитать заранее успех того или иного проекта.

«Важна реклама на ТВ. Также нужна охватная коммуникация в интернете и наружная реклама на улице и в метро. Помимо прочего, в кинотеатрах важна реклама и подклейка к каким-то релизам в виде трейлера, это недорого. Дороже всего, на мой взгляд, телевидение. Возможно, результаты первого уикенда смогут компенсировать затраты на промо. Можно вложить 300 миллионов и 300 миллионов вернуть, если все остальное сделано хорошо. Дальше, если фильм плохой, он не сможет вернуть все, что вложено в производство, и ты будешь в минусе. Поэтому никто не рискует, или делает это только при бешеной поддержке. Никто не знает, что выстрелит. Например, недавно я встречался с одним из авторов "Холопа", он рассказал, что они семь лет добивались, чтобы сценарий взяли в работу. В него никто не верил, а фильм в итоге стал рекордсменом», - рассказал Войтинский.

Ранее сообщалось, что в 2025 год Минкульт РФ поддержит производство минимум 140 национальных фильмов. В перечень приоритетных для господдержки в 2025 году вошли темы, связанные с «сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Это в том числе культура и традиции России, «история и противодействие попыткам ее фальсификации», научные открытия, технологические и промышленные достижения, а также «популяризация института семьи», передает «Радиоточка НСН».

