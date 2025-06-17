Войтинский объяснил, почему субсидии Минкульта не хватает на продвижение кино
На масштабное промо картины в медиа необходимо закладывать 200-300 миллионов рублей, и эта сумма часто превышает бюджет производства фильма, рассказал НСН Александр Войтинский.
Если тратить выданную государством субсидию на продвижение кинофильма, не на что будет запускать съемочный процесс, заявил НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.
Так он ответил на обещание главы департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрия Давиденко усилить контроль над производителями кино, чтобы субсидии шли на обширное продвижение фильмов, пишет ТАСС. Войтинский отметил, что субсидиями обычно оплачивают съемочный процесс.
«Если ты снял фильм и тебе не хватило денег его приподнять, чтобы он выглянул из-за холма, ты снимал напрасно. Качество, даже самое высокое, не может компенсировать никаких бизнес-результатов, в бюджет обязательно должно входить промо. Сумму, которая необходима, могут аккумулировать только крупные игроки – каналы и платформы. Минкульт дает 100 миллионов, к этой сумме еще надо добавить 200-300. Денег нет и их будет вкладывать тот, кто ими готов рисковать, поверив в фильм. Эта сфера почти нерегулируемая, все происходит в условиях свободной торговли, это настолько затратно, что побеждают и контролируют рынок самые крупные компании. Уговаривать, продвигать свои фильмы никого не надо, все хотят рассказывать о них, но для этого нужно в три раза больше вложений, у нас таких денег нет. Если сразу выделить средства, будет не на что снимать», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, в масштабной рекламе есть несколько каналов коммуникации. При этом промо определяет лишь результаты первых выходных проката, дальше все во много зависит от сарафанного радио. Как добавил режиссер и продюсер, часто невозможно просчитать заранее успех того или иного проекта.
«Важна реклама на ТВ. Также нужна охватная коммуникация в интернете и наружная реклама на улице и в метро. Помимо прочего, в кинотеатрах важна реклама и подклейка к каким-то релизам в виде трейлера, это недорого. Дороже всего, на мой взгляд, телевидение. Возможно, результаты первого уикенда смогут компенсировать затраты на промо. Можно вложить 300 миллионов и 300 миллионов вернуть, если все остальное сделано хорошо. Дальше, если фильм плохой, он не сможет вернуть все, что вложено в производство, и ты будешь в минусе. Поэтому никто не рискует, или делает это только при бешеной поддержке. Никто не знает, что выстрелит. Например, недавно я встречался с одним из авторов "Холопа", он рассказал, что они семь лет добивались, чтобы сценарий взяли в работу. В него никто не верил, а фильм в итоге стал рекордсменом», - рассказал Войтинский.
Ранее сообщалось, что в 2025 год Минкульт РФ поддержит производство минимум 140 национальных фильмов. В перечень приоритетных для господдержки в 2025 году вошли темы, связанные с «сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Это в том числе культура и традиции России, «история и противодействие попыткам ее фальсификации», научные открытия, технологические и промышленные достижения, а также «популяризация института семьи», передает «Радиоточка НСН».
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