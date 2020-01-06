Кинокритик рассказал о знакомстве с актрисой, получившей «Золотой глобус»

Давид Шнейдеров считает, что результаты «Золотого глобуса» были предсказуемы.

«Абсолютно предсказуемая победа южно-корейского фильма «Паразиты». Он должен был и получил все главные международные призы. На мой взгляд, тут и ситуация с «Оскаром» абсолютно понятна («Золотой глобус» считается своеобразной репетицией вручения главной кинопремии мира «Оскар» - прим. НСН).

Что касается фильмов, рад, с одной стороны, что дали премию за лучшую мужскую роль Хоакину Фениксу, с другой – жаль, что ее не дали Ди Каприо (Леонардо, голливудский актер – прим. НСН) за роль в комедии-мюзикле «Однажды в Голливуде…». Хотя, конечно, отнесение к комедии вызывает вопрос.

Очень радостно за Бреда Питта с премией за лучшую мужскую роль второго плана. Я надеюсь, это его шаг к «Оскару»», - выразил свое мнение собеседник НСН.