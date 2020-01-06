Кинокритик рассказал о знакомстве с актрисой, получившей «Золотой глобус»
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН высказался насчет наград, присужденных на кинопремии «Золотой глобус».
В США состоялaсь 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Голливудскaя aссоциaция инострaнной прессы выбрaлa лучшим дрaмaтическим фильмом кaртину «1917». Сэм Мендес получил стaтуэтку в номинaции «Лучший режиссер» зa тот же фильм.
Мини-сериaл «Чернобыль» удостоился премии в номинaции «Лучший телесериaл или телефильм». Лучшим фильмом нa инострaнном языке стaлa южнокорейскaя чернaя комедия «Пaрaзиты», отмечают Известия.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН искренне порадовался победе актрисы Рене Зелвегер, которая получилa кинопремию в номинaции «Лучшaя женскaя роль в дрaмaтическом фильме» зa фильм «Джуди».
«Очень радостно за Рене Зелвегер. Я познакомился с ней много лет назад, когда режиссер фильма «The All Wild World» («Весь дикий мир») сказал, что у него сыграла молодая девочка, у которой большое будущее. И он меня с ней познакомил. Это была Рене Зелвегер, которая на тот момент снялась в каких-то двух третьесортных боевиках типа «Любовь и кольт 45 калибра». Я продолжал с ней общаться, в том числе, во время премьеры фильма «Чикаго». Она очень милая девочка. И очень радостно, что она получила большую награду!» - отметил эксперт.
Давид Шнейдеров считает, что результаты «Золотого глобуса» были предсказуемы.
«Абсолютно предсказуемая победа южно-корейского фильма «Паразиты». Он должен был и получил все главные международные призы. На мой взгляд, тут и ситуация с «Оскаром» абсолютно понятна («Золотой глобус» считается своеобразной репетицией вручения главной кинопремии мира «Оскар» - прим. НСН).
Что касается фильмов, рад, с одной стороны, что дали премию за лучшую мужскую роль Хоакину Фениксу, с другой – жаль, что ее не дали Ди Каприо (Леонардо, голливудский актер – прим. НСН) за роль в комедии-мюзикле «Однажды в Голливуде…». Хотя, конечно, отнесение к комедии вызывает вопрос.
Очень радостно за Бреда Питта с премией за лучшую мужскую роль второго плана. Я надеюсь, это его шаг к «Оскару»», - выразил свое мнение собеседник НСН.
Российский кинокритик скептически отозвался о жюри кинопремии.
«Золотой глобус» - это некая мифическая премия. Потому что, когда смотришь на состав людей, который выбирают фильмы-победители, главный вопрос, который возникает, кто все эти люди? Какое они имеют отношение к журналистике, к иностранной прессе? Но это реклама, реклама и еще раз реклама», - сказал Шнейдеров.
Отдельно отметил судьбу российских лент, которые должны были представлять нашу страну на «Золотом глобусе».
«Российские фильмы до уровня «Паразитов» не дотягивают. То, что их было шесть в некоем длинном предварительном списке – могло быть и 26! Пока с российским кино все сложно», - считает эксперт.
Ранее создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в эфире НСН высказал свое отношение к кинопремии «Золотой глобус».
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