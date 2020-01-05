Пять композиторов соперничают за обладание «Золотым глобусом»
На победу в престижной кинопремии «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильмам претендуют авторы треков к фильмам «Джокер», «1917», «Брачная история», «Сиротский Бруклин» и «Маленькие женщины».
В списке номинантов композиторы Дэниел Пембертон, Томас Ньюман с двоюродным братом Рэнди Ньюманом, французский композитор Александр Деспла, у которого уже есть два «Золотых глобуса» - 2007 и 2018 годов, а также композитор и виолончелистка из Исландии Хильдур Гуднадоуттир, которая стала автором музыки к кинофильму Тодда Филлипса «Джокер».
Церемония вручения премии состоится ближайшей ночью в Лос-Анджелесе.
Напомним, кинопремия «Золотой глобус» присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы, начиная с 1944 года.
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