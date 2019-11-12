Основатель «Кинотавра» ответил Андреасяну: Сам говно!

Режиссер Сарик Андреасян назвал награды российских кинофестивалей «говном и пылью». Кроме того он отметил, что кроме «Золотого глобуса» и «Оскара» иных наград в киноиндустрии не существует. Так режиссер фильмов «Защитники», «Непрощенный», «Служебный роман. Наше время» высказался в эфире передачи «Хейт ток».

Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в эфире НСН передал свой привет Андреасяну.

«Я плохо знаю этого режиссера, но если он так выражается о работах своих коллег, то это он говно. Это все, что я могу сказать о режиссере Андреасяне. Пошлите ему привет!», - сказал Рудинштейн.

При этом он отметил, что для понимания уровня режиссера «уже «Непрощенных» достаточно» и успеха ему не достичь.