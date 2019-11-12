Основатель «Кинотавра» ответил Андреасяну: Сам говно!
Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» в эфире НСН заявил, что режиссер Андреасян не добьется вершин в кинематографе.
Режиссер Сарик Андреасян назвал награды российских кинофестивалей «говном и пылью». Кроме того он отметил, что кроме «Золотого глобуса» и «Оскара» иных наград в киноиндустрии не существует. Так режиссер фильмов «Защитники», «Непрощенный», «Служебный роман. Наше время» высказался в эфире передачи «Хейт ток».
Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в эфире НСН передал свой привет Андреасяну.
«Я плохо знаю этого режиссера, но если он так выражается о работах своих коллег, то это он говно. Это все, что я могу сказать о режиссере Андреасяне. Пошлите ему привет!», - сказал Рудинштейн.
При этом он отметил, что для понимания уровня режиссера «уже «Непрощенных» достаточно» и успеха ему не достичь.
«Это ущемленный человек, который стремится куда-то наверх, но никогда туда не дойдет. Он знает «Золотой глобус» и «Оскар», а больше просто ничего и не знает. Кстати, именно эти награды не дают объективной информации о мировом кино. По ним дают призы тем фильмам, которые просто наиболее удобны и близки. Например, фильм «Зеленая книга», я не говорю, что это плохая картина, но она не определяющая в мировом кинематографе. Я для себя выделяю другие американские фестивали, которые, на мой взгляд, гораздо выше по значению, чем «Золотой глобус» и «Каннский фестиваль», но это не значит, что тем словом, которым он назвал российские, следует характеризовать эти фестивали», - пояснил создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр».
Напомним, в 2012 году в интервью журналу «Афиша» Сарик Андреасян уже давал ряд весьма спорных оценок российским и зарубежным коллегам по цеху. Например, он высказался, что Квентин Тарантино и братья Коэны делают «не зрительские» кинокартины, а Вуди Аллен «прост как две копейки». Фильмы российских режиссеров, которые удостаивались международных наград, он назвал «шнягой», а работу их создателей характеризовал, как попытки выставить свою страну «говном».
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