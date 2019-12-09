Сериал «Чернобыль» претендует на «Золотой глобус»
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов ежегодной премии «Золотой глобус». Полный список претендентов доступен на сайте премии. В частности, за награду в категории «Лучший мини-сериал или телефильм» поборется нашумевший «Чернобыль». Конкуренцию ему составят «Уловка-22», «Самый громкий голос» и «Невероятное».
В номинации «Лучший режиссер» представлены Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс, Пон Чжун Хо и Сэм Мендес. Что касается категории «Лучший драматический фильм», то тут борьба развернётся между картинами «Ирландец», «Брачная история», «1917», «Маленькие женщины» и «Джокер».
В числе номинантов на звание лучшего драматического сериала представлены «Большая маленькая ложь», «Убивая Еву» и «Корона».
Добавим, очередная, 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится в Лос-Анджелесе 5 января.
Ранее НСН писала, что телесериалы «Чернобыль» и «Игра престолов» удостоены наград телеакадемии США Emmy. «Игра престолов» стала победителем в категории «Лучший драматический сериал». Всего сериал был представлен в 32 номинациях. Картина конкурировала с сериалами: «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы». «Чернобыль» стал победителем в категории «Лучший мини-сериал».
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