Сериал «Чернобыль» претендует на «Золотой глобус»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов ежегодной премии «Золотой глобус». Полный список претендентов доступен на сайте премии. В частности, за награду в категории «Лучший мини-сериал или телефильм» поборется нашумевший «Чернобыль». Конкуренцию ему составят «Уловка-22», «Самый громкий голос» и «Невероятное».

В номинации «Лучший режиссер» представлены Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс, Пон Чжун Хо и Сэм Мендес. Что касается категории «Лучший драматический фильм», то тут борьба развернётся между картинами «Ирландец», «Брачная история», «1917», «Маленькие женщины» и «Джокер».

В числе номинантов на звание лучшего драматического сериала представлены «Большая маленькая ложь», «Убивая Еву» и «Корона».

Добавим, очередная, 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится в Лос-Анджелесе 5 января.