Стеб при крушении идеалов: Зачем в России переснимают «Курьера» Шахназарова
Фильм «Курьер» Карена Шахназарова был шедевром своего времени, и авторам новой экранизации стоит сохранить интонацию серьезной комедии, сказал НСН Александр Шпагин.
Если авторы новой экранизации повести Карена Шахназарова «Курьер» перенесут действия сюжета в современную реальность, успех картины во многом будет зависеть от подхода к проработке образа главного героя, заявил в беседе с НСН кинокритик Александр Шпагин.
В России снимут новую версию фильма «Курьер» народного артиста режиссера Карена Шахназарова к 40-летию оригинальной картины, сообщили в пресс-службе кинокомпании «Кинотека». Режиссером экранизации одноименной повести Шахназарова выступит Илья Ермолов («Хирург», «Золотое Дно»), премьера запланирована на первый квартал 2027 года. Шпагин отметил, что в свое время картина 1986 стала настоящим феноменом.
«Картина появилась в ужасающие годы для нашего кинематографа, когда экран заполонила жутчайшая клиническая пустота. В ту пору дно время уже закончилось, а новое еще не началось. Вдруг выходит "Курьер". До этого повесть Шахназарова публиковали в журнале "Юность". Новизны в характере главного героя не было. По стилистике произведение мало выбивалась из прочей приятной литературы журнала "Юность". В сценарии фильма же все обострили. Герой повести – интеллигент, а в фильме - "подзамороженный" персонаж, что придало характеру остроты. Литературный герой действовал сознательно - стебал всех, потому что принадлежал к другому поколению. В чем-то герой был похож на молодых стебщиков-шестидесятников. В фильме же он "прилоханный", из средней семьи. Стеб у него замещает сознание. Так рождается мощный посыл: у представителей нового поколения еще сознание не сформировалось, а они уже отвергают все ценности прошлого поколения. Возникает тема провала связи времен. Шахназаров здорово это обострил», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, именно драматичное обострение в сочетании с иронической интонацией сделала картину «Курьер» культовой.
«Если повесть была ироничной, то картина получилась удивительно лихой и глубокой. Ценность истории в том, что она трагичная и безвыходная. Драматичная интонация проявляется в финале, когда с героя вдруг слетает маска. Он вдруг видит афганца, и зритель понимает, что это – возможное будущее персонажа. Возможно, он тоже отправится в Афганистан, и так и не обретет сознания. При этом у героя повести под маской было интеллектуальное наполнение, а у героя фильма ничего нет, что гораздо драматичнее. Внутренний драматизм и неразрешимость тотального конфликта отцов и детей в том, что дети прячутся за стеб, но сказать им нечего. Родителям при этом тоже нечего сказать, поскольку их идеалы уже рухнули. В фильме это было обогащено иронической интонацией. Картина стала абсолютным шедевром. Каждая сцена в ней обострена до предела, вот, в чем секрет успеха. Кроме того, в каждой сцене есть запоминающийся кинематографический образ», - объяснил Шпагин.
По его словам, авторам новой экранизации важно грамотно подойти к образу героя.
«Фильм "Курьер" когда-то идеально попал в 1986 год. Даже в 90-х сюжет уже бы смотрелся странно. Главное, чтобы новая экранизация не стала фейковым "Курьером", как в случае с недавней экранизацией "Чучела". Иногда люди просто прячутся за культовыми названиями. Действия нового фильма, скорее всего, будут происходить в современности. Не знаю, куда сегодня авторы поведут героя-стебщика. Возможно придумают что-то хорошее, в целом героя в маске можно погружать в любые реалии. Важно лишь придумать образ, соответствующий своему времени. Хорошо, что Илья Ермолов работал с комедией. Для постановки "Курьера" необходимо комедийное дарование. Это должна быть серьезная комедия, думаю, авторы новой экранизации постараются сохранить эту интонацию», - заметил он.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила НСН, что в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова зритель видит узнаваемых героев, при этом случайные события, которые происходят с персонажами, заражают надеждой на лучшее.
Горячие новости
- Психолог предложил исключить мат на ТВ для борьбы с насилием
- Италии предсказали ссору с Евросоюзом из-за Венецианского биеннале
- Венгрия отдала Украине деньги и золото Ощадбанка
- Стеб при крушении идеалов: Зачем в России переснимают «Курьера» Шахназарова
- Спасение для удаленщиков: Почему в России выросла популярность телемедицины
- Порталу «ЯПлакалъ» запретили распространять экстремистские юморески
- Буцкая заявила о планах открыть кризисные центры во всех регионах России
- Умер главный конструктор ракетного комплекса «Воевода» Станислав Ус
- СМИ: Сотрудница американского банка повесила трубку в разговоре с папой римским
- Буцкая рассказала, куда обращаться детям-жертвам домашнего насилия