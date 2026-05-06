В России снимут новую версию фильма «Курьер» народного артиста режиссера Карена Шахназарова к 40-летию оригинальной картины, сообщили в пресс-службе кинокомпании «Кинотека». Режиссером экранизации одноименной повести Шахназарова выступит Илья Ермолов («Хирург», «Золотое Дно»), премьера запланирована на первый квартал 2027 года. Шпагин отметил, что в свое время картина 1986 стала настоящим феноменом.

«Картина появилась в ужасающие годы для нашего кинематографа, когда экран заполонила жутчайшая клиническая пустота. В ту пору дно время уже закончилось, а новое еще не началось. Вдруг выходит "Курьер". До этого повесть Шахназарова публиковали в журнале "Юность". Новизны в характере главного героя не было. По стилистике произведение мало выбивалась из прочей приятной литературы журнала "Юность". В сценарии фильма же все обострили. Герой повести – интеллигент, а в фильме - "подзамороженный" персонаж, что придало характеру остроты. Литературный герой действовал сознательно - стебал всех, потому что принадлежал к другому поколению. В чем-то герой был похож на молодых стебщиков-шестидесятников. В фильме же он "прилоханный", из средней семьи. Стеб у него замещает сознание. Так рождается мощный посыл: у представителей нового поколения еще сознание не сформировалось, а они уже отвергают все ценности прошлого поколения. Возникает тема провала связи времен. Шахназаров здорово это обострил», - сказал он.