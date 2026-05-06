Венгрия отдала Украине деньги и золото Ощадбанка
Венгрия вернула Украине деньги и золото Ощадбанка. Как пишет RT, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Он напомнил, что инцидент произошёл в марте 2026 года. Инкассаторы Ощадбанка, перевозившие из Австрии на Украину 80 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, были задержаны в Венгрии по обвинению в отмывании денег.
«Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка... Благодарен Венгрии за конструктив и цивилизованный шаг», — указал Зеленский.
Ранее венгерский парламент принял законопроект, согласно которому конфискованные у Ощадбанка деньги и золото будут заморожены в стране на срок до 60 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
