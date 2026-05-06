Ни Еврокомиссия, ни правительство Италии не могут закрыть российский вестибюль на Венецианской биеннале, но угрозы от ЕС заставят сопротивляться даже тех итальянцев, кто поддерживает Украину, рассказал политолог Марк Бернардини в беседе с НСН.



Еврокомиссия (ЕК) предупредила правительство Италии и оргкомитет Венецианской биеннале, что участие России в выставке нарушит санкционный режим Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times. Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия должна принять участие в мероприятии впервые с начала военной операции на Украине в 2022 году. Российский павильон на выставке торжественно открылся для прессы и специально приглашенных гостей 6 мая. Бернардини подчеркнул, что никакие заявления не помешают его работе.