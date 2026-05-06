Италии предсказали ссору с Евросоюзом из-за Венецианского биеннале
Итальянцы уже устали выполнять приказы Брюсселя, заявил НСН Марк Бернардини.
Ни Еврокомиссия, ни правительство Италии не могут закрыть российский вестибюль на Венецианской биеннале, но угрозы от ЕС заставят сопротивляться даже тех итальянцев, кто поддерживает Украину, рассказал политолог Марк Бернардини в беседе с НСН.
Еврокомиссия (ЕК) предупредила правительство Италии и оргкомитет Венецианской биеннале, что участие России в выставке нарушит санкционный режим Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times. Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия должна принять участие в мероприятии впервые с начала военной операции на Украине в 2022 году. Российский павильон на выставке торжественно открылся для прессы и специально приглашенных гостей 6 мая. Бернардини подчеркнул, что никакие заявления не помешают его работе.
«На самом деле, Еврокомиссия мало что может сделать. Она уже лишила биеннале гранта на два миллиона евро. А сам российский павильон построен еще в 1914 году и является собственностью страны. Директор мероприятия уже говорил, что культура находится вне политики, а премьер-министр страны Джорджа Мелони заявляла, что правительство не может вмешиваться в этот вопрос. К тому же, павильон России будет открыт всего лишь несколько дней, а дальше уйдет в онлайн-формат. Самим итальянцам уже давным-давно надоело, что Евросоюз приказывает им, что смотреть, а что не посещать. Даже те, кто лояльно настроен по отношению к Украине, не хотят, чтобы Брюссель что-то им запрещал. Такая же ситуация была с избранием Мелони, когда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пугала итальянцев проблемами, если они ее выберут, а избиратели, наоборот, поддержали ее», — подчеркнул он.
В свою очередь, посол РФ в Италии Алексей Парамонов указал на тот факт, что «большинство здравомыслящих людей в Италии не хотят разрыва многовековых культурных связей с Россией», а сам подход Еврокомиссии является новым «железным занавесом». Заявление было опубликовано на официальном сайте российского посольства в Италии.
Ранее Бернардини объяснил НСН, почему итальянцы «переобулись» в вопросе поддержки Украины.
