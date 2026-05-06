«Первое, что нам нужно сделать, это запретить мат на телевидении, у всех блоггеров и так далее. Исключите это, пожалуйста. Это уже можно начать делать. Также важно создать в России культ учителя. Необходимо внедрить эту структуру. Само слово — насильственное действие. Оно превращается в мысль человека. Далее это превращается в действие», — сказал собеседник НСН.

За 2025 год «Всероссийский телефон доверия для женщин» принял почти 24 тысячи звонков — это на 40% больше, чем годом ранее. Чаще всего за помощью обращались женщины из крупных мегаполисов — Москвы и Санкт‑Петербурга, — а также из Ростовской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской и Новосибирской областей. Большинство позвонивших — женщины в возрасте от 30 до 40 лет.



Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сотрудников полиции, не принимающих заявления от избитых мужьями женщин даже после предъявления справок о травмах, следует лишать квалификации и увольнять.

