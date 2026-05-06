Умер основатель CNN Тед Тернер

Американский медиамагнат Тед Тёрнер, который в 1980 году основал круглосуточный новостной телеканал CNN, умер на 88 году жизни. Об этом сообщает RT.

Представитель семьи Филипп Эванс уточнил, что Тёрнер умер 6 мая в своем доме недалеко от Таллахасси (Флорида, США).

«Тед был чрезвычайно вовлеченным и преданным своему делу лидером, бесстрашным, неустрашимым и всегда готовым поддержать свою интуицию и довериться собственному суждению», — отметил председатель и гендиректор CNN Worldwide Марк Томпсон.

