В Даугавпилсе потушили последний действовавший в Прибалтике Вечный огонь
6 мая 202617:13
Алексей Филимонов
Вечный огонь был потушен в латвийском Даугавпилсе. Об этом РИА Новости заявил эстонский активист Максим Ревва.
По его словам, это был единственный Вечный огонь, «который остался в Прибалтике»
Ревва указал, что городские власти объяснили решение техническими проблемами.
«Вечный огонь... Теперь он не горит... Это, скорее всего, связано с политикой», - отметил активист.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что России следует выкупить и перезти в страну Вечный огонь из латвийского города Даугавпилса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
