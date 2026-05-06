«В полицию не сразу»: Как пошагово действовать жертвам домашнего насилия

«Женщина, столкнувшаяся с домашним насилием, должна связаться с кризисным центром. Если у нее есть побои, то надо пойти в травмпункт, чтобы снять побои. Дальше надо пойти написать заявление. Бывают случаи, когда писать заявление опасно, ведь женщина еще живет со своим обидчиком. Иногда сначала нужно уйти от мужчины, а потом писать заявление. Когда заявление написано, надо обязательно взять квиточек, означающий, что заявление приняли. Перед тем, как отдать заявление, его надо сфотографировать. Также важно быть готовой идти до конца. Есть прекрасные полицейские, которые помогут, но женщина должна быть готовой сражаться за свою жизнь до конца. Это серьезные обвинения. Женщине приходится доказывать, что она не врет. Это тяжело, но другого пути пока нет», — сказала собеседница НСН.

За 2025 год «Всероссийский телефон доверия для женщин» принял почти 24 тысячи звонков — это на 40% больше, чем годом ранее. Чаще всего за помощью обращались женщины из крупных мегаполисов — Москвы и Санкт‑Петербурга, — а также из Ростовской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Башкортостана, Свердловской и Новосибирской областей. Большинство позвонивших — женщины в возрасте от 30 до 40 лет.



Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала в пресс-центре НСН, куда обращаться детям и подросткам, которые столкнулись с домашним насилием.

