Порталу «ЯПлакалъ» запретили распространять экстремистские юморески
Порталу «ЯПлакалъ» запретили распространять экстремистские юморески. Как пишет РИА Новости, соответствующее решение было принято Чертановским районным судом Москвы.
Отмечается, что на «ЯПлакалъ», а также сайтах «АнекдотовСтрит» и anekdoto.net прокуратурой были выявлены материалы, которые можно квалифицировать как унижающие человеческое достоинство, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности.
«Признать информацию... запрещенной к распространению в Российской Федерации», - постановил суд, не указав при этом ссылки на конкретные страницы или разделы сайтов.
Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела» из-за пропаганды ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
