Смеются все: Как «Кавказская пленница» стала комедией разных поколений

Фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» достойно прошел проверку временем, сказал НСН Роман Григорьев.

Кинокритик Роман Григорьев в беседе с НСН назвал фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» универсальной историей для аудитории любого возраста. При этом такая картина, по его мнению, вполне могла бы выйти на экран и сегодня.

Комедию представили в кинотеатрах СССР 3 апреля 1967 года. За первый год проката картину посмотрели 76,5 миллионов зрителей. Григорьев заметил, что это универсальное кино, понятное зрителю любого возраста.

«Я в детстве посмотрел фильм наравне с моими родителями и их родителями, не заметил, чтобы мы смеялись на разных моментах. По-моему, фильм получился универсальной комедией на все времена. Не важно, сколько лет зрителю. Шутки в картине не имеют срока годности, потому что не замешаны на политике, каких-то нюансах, культурных обычаях. Все обыгрывается, там, где можно было бы что-то не понять, есть какая-то подсказка. Не думаю, что мои дети или внуки чего-то бы не поняли в этом фильме. Все смешно и достаточно универсально, как юмор Чарли Чаплина, Бастера Китона и так далее», - уточнил он.

Собеседник НСН также допустил, что подобная картина вполне могла бы появиться на экранах и в 2026 году, при этом авторам не потребовалось бы что-то цензурировать.

«Никакой пропаганды алкоголя в фильме нет. Скорее, есть демонстрация и реклама отдыха на юге – хлебосольство, традиции, обычаи. Герой изучает национальные обычаи и традиции, какой кавказский тост без вкусного вина? Речь не идет о том, чтобы переусердствовать в этом. Не понимаю, к чему там можно было бы сегодня придраться. В свое время, когда он вышел, была якобы какая-то параллель между Владимиром Этушем, товарищем Сааховым, и Сталиным, сейчас, мне кажется, это уже никто бы не считал. Думаю, сегодня проблемы бы не было. Если бы фильм вышел сейчас, было бы прекрасно, поскольку то, что на данный момент выходит – очень далеко от того высокого уровня», - сказал Григорьев.

Ранее кинокритик Александр Шпагин заявил НСН, что среди советских сказок современного зрителя могли бы заинтересовать только фильмы «Про Красную Шапочку» и «Приключения Буратино» Леонида Нечаева. По его словам, просмотр картины «Старик Хоттабыч» 1956 года уже требует погружения в исторический контекст.

ФОТО: РИА Новости
