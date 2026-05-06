Рост популярности телемедицины по ДМС не сделает медпомощь менее качественной, более того, онлайн-консультация врача — спасение для тех, кто не может получить помощь очно, и тех, кому необходимо перевыписать рецепт. Об этом НСН заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Доля застрахованных по ДМС, использовавших в 2025 году услуги телемедицины, достигла 25% от общего числа, сообщает «Коммерсантъ». В 2022 году доля таких пациентов составляла 12%. По мнению Власова, качество оказываемых услуг при этом не ухудшится.

«Само по себе приближение услуги к человеку, учитывая, что это ДМС, где предполагается определенное отношение, определенного уровня специалисты, это некий эксклюзив. Логика вещей предполагает, что в ДМС должны быть собраны лучшие кадры. Исходя из этой логики, качество не должно ухудшаться. Напомню, что в основном услугами ДМС пользуются не частные граждане, а организации. Когда плательщик — большая, серьезная компания, ее сотрудники дареному коню в зубы не смотрят. С другой стороны, конечно, предъявляются определенные претензии к уровню обслуживания. Что касается удаленности, тут надо смотреть на договор. Если в договоре указан перечень услуг, среди которых по какой-то причине нет личной встречи с врачом, во-первых, это очень странно, во-вторых, компания на это пошла, она ставила в известность своего сотрудника, который не может выйти за эти рамки», — сказал Власов.