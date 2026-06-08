Катя Лель раскрыла планы по выдвижению в Госдуму

Катя Лель сказала журналистам, что не видит ничего плохого в выдвижении артистов в Госдуму.

Заслуженная артистка России Катя Лель призналась журналистам, что получала приглашения в политику.

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«Есть такая практика, когда известные люди, которым доверяют, приглашаются в политику. Например, в Америке такое сплошь и рядом. Мне тоже поступали такие предложения, причем от разных партий. Но я человек не политический. Я сразу сказала: я творческий человек. В предвыборное время артисты часто выступают, поддерживая каких-либо кандидатов. Это делается для того, чтобы объединять людей и делать праздник еще краше. Я сама не готова идти в политику», — цитирует артистку спецкор НСН с премии МУЗ-ТВ.

Ранее певица и актриса Анна Семенович рассказала спецкору НСН, что получила предложение от партии «Зеленые» баллотироваться в Госдуму. До этого звезда фильм про бандитов из 1990-х Дюжев выступил на праймериз «Единой России» для выдвижения в Госдуму. Сам Дюжев рассказал НСН, что осознает, какой занятости требует работа депутата, поэтому готов посвятить этой деятельности все свое время и отказаться на этот период от съемок в кино и сериалах.

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ФОТО: РИА Новости
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