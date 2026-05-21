Анна Семенович раскрыла планы по выдвижению в Госдуму
Анна Семенович сказала спецкору НСН, что думает о выдвижении в Госдуму, чтобы заниматься вопросами экологии.
Певица и актриса Анна Семенович рассказала спецкору НСН, что получила предложение от партии «Зеленые» баллотироваться в Госдуму.
«Все может быть. Мне сделали предложение, я пока думаю. Я настолько люблю нашу планету, мне настолько близка повестка партии «Зеленые», что я даже сегодня пришла вся в зеленом. Чтобы люди обратили внимание на экологию!» — сказала она на премии RU.TV в Москве.
В разные годы Семенович участвовала в отдельных благотворительных и экологических мероприятиях — например, снималась в роликах или давала комментарии в поддержку защиты животных, чистоты городов и так далее. Периодически в желтой прессе и соцсетях появлялись заметки о «сотрудничестве» или «вступлении в партию», но они не подтверждались ни самой Семенович, ни партией, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее политолог Евгений Минченко заявил НСН, что единственный политический ресурс актера Дмитрия Дюжева — это узнаваемость, несмотря на желание избраться в Госдуму, ни в какой общественной активности он не участвовал.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Самбурская заявила, что концерты ценнее любых музыкальных премий
- «Обносят, как обычно»: Путин в Кремле пошутил про артистов и шампанское
- Одни словом - душа: Zivert о культурном коде России
- Анна Семенович раскрыла планы по выдвижению в Госдуму
- Эксперты назвали города РФ с наиболее подорожавшим жильем в новостройках
- Переход сына Плющенко под флаг Азербайджана связали с конкуренцией
- Зеленский выступил с угрозами в адрес Белоруссии после заявления Лукашенко
- Военэксперт Матвийчук: «Искандер» может поразить цели в радиусе всех столиц ЕС
- Эффект регресса: Как переход бизнеса на наличные бьет по банкам
- Российским мужчинам рассказали о наказании за появление с голым торсом в жару