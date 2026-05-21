«Все может быть. Мне сделали предложение, я пока думаю. Я настолько люблю нашу планету, мне настолько близка повестка партии «Зеленые», что я даже сегодня пришла вся в зеленом. Чтобы люди обратили внимание на экологию!» — сказала она на премии RU.TV в Москве.



В разные годы Семенович участвовала в отдельных благотворительных и экологических мероприятиях — например, снималась в роликах или давала комментарии в поддержку защиты животных, чистоты городов и так далее. Периодически в желтой прессе и соцсетях появлялись заметки о «сотрудничестве» или «вступлении в партию», но они не подтверждались ни самой Семенович, ни партией, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее политолог Евгений Минченко заявил НСН, что единственный политический ресурс актера Дмитрия Дюжева — это узнаваемость, несмотря на желание избраться в Госдуму, ни в какой общественной активности он не участвовал.

