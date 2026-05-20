Единственный политический ресурс актера Дмитрия Дюжева - это узнаваемость, несмотря на желание избраться в Госдуму, ни в какой общественной активности он не участвовал, заявил НСН политолог Евгений Минченко.

Ранее звезда фильм про бандитов из 1990-х Дюжев выступил на праймериз «Единой России» для выдвижения в Госдуму.

«Он идет по списку единороссов в Москве, в столице есть опыт участия медийных личностей и в выборах, и в праймериз, почему бы и нет. Это стандартный ход, ничего принципиально нового здесь нет. Узнаваемость может стать одним из ресурсов. Хотя не припоминаю, чтобы Дюжев был замечен в какой-то общественной деятельности», - сказал Минченко.

В своей программе Дюжев предложил создать творческие мастерские для солдат в госпиталях, организовать гастроли столичных театров в малые города, а также ввести квоты на рабочие места для ветеранов.