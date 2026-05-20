«Кроме узнаваемости - ничего»: Зачем актер Дмитрий Дюжев рвется в Госдуму
В общественной деятельности актер замечен не был, а все его предвыборные предложения можно реализовать и без депутатского мандата, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
Единственный политический ресурс актера Дмитрия Дюжева - это узнаваемость, несмотря на желание избраться в Госдуму, ни в какой общественной активности он не участвовал, заявил НСН политолог Евгений Минченко.
Ранее звезда фильм про бандитов из 1990-х Дюжев выступил на праймериз «Единой России» для выдвижения в Госдуму.
«Он идет по списку единороссов в Москве, в столице есть опыт участия медийных личностей и в выборах, и в праймериз, почему бы и нет. Это стандартный ход, ничего принципиально нового здесь нет. Узнаваемость может стать одним из ресурсов. Хотя не припоминаю, чтобы Дюжев был замечен в какой-то общественной деятельности», - сказал Минченко.
В своей программе Дюжев предложил создать творческие мастерские для солдат в госпиталях, организовать гастроли столичных театров в малые города, а также ввести квоты на рабочие места для ветеранов.
«Не понимаю, зачем для этого надо идти в Госдуму - пусть берет и организовывает», - удивился политолог.
В какую политическую нишу сможет встроиться Дюжев, Минченко ответить также затруднился.
«Владимир Зеленский, когда шел в президенты Украины, по сути идентифицировался со своим героем, русскоязычным учителем, который был возмущен коррупцией и неадекватностью правящей элиты. Рональд Рейган - как человек, который противостоял коммунистической угрозе. Арнольд Шварценеггер шел в губернаторы как человек, который хорошо разбирается в экологической проблематике и выступает против повышения налогов. У актеров есть разные траектории. На то он и актер, что если он достаточно талантлив, то его можно встроить в любую нишу. Дюжев, на мой взгляд, - не самый великий актер нашего времени», - считает Минченко.
Ранее Евгений Минченко объяснил в беседе с НСН отставку Вячеслава Гладкова с поста главы Белгородской области усталостью.
