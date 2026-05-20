Актер Дюжев решил стать депутатом Госдумы

Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев объявил, что будет участвовать в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму.

В своём Telegram-канале он сообщил, что его намерение не связано с желанием получить или популярность.

«Я иду на праймериз... потому что за последние годы я увидел много такого, мимо чего пройти не могу», — написал актёр.

Дюжев также рассказал, что в списке инициатив, которые он хотел бы продвигать как депутат, создание творческих мастерских для реабилитации участников боевых действий.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев попросил Бога уберечь спортсменов Артёма Дзюбу и Александра Овечкина от депутатства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
