Ранее в социальных сетях Дюжев объявил, что будет участвовать в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму.

«Я реалист. Я понимаю: если стал депутатом, то работа в Думе — это ежедневно, это законопроекты, комитеты, поездки в регионы, приемы граждан. Это не "синекура", где можно не напрягаться. Поэтому я готов временно отказаться от съемок в кино и сериалах. Моя новая грань — это деятельность депутата, рупора народа. И она требует такой же самоотдачи, как главная роль в театре. Я не боюсь трудностей. Я боюсь одного — взять на себя ответственность и не справиться. Поэтому я буду работать столько, сколько потребуется, и буду стараться добиваться принятия необходимых законопроектов по просьбе людей», — рассказал актер.

Он отметил, что хотел бы работать в комитете по культуре, однако готов посвятить себя также социальной политике и делам ветеранов.

«Я хочу добиться, чтобы творческие мастерские (психологическая реабилитация через перевоплощение) стали обязательными в каждом военном госпитале. И чтобы ведущие театры не отсиживались в столицах, а три раза в год ездили в малые города и населенные пункты на исторических землях. Но при этом социальная политика и дела ветеранов — это мое второе сердце. Поэтому я буду активно работать и с комитетом по труду и соцполитике, и с комитетом по ЖКХ, потому что тарифы и пенсии — это боль каждого человека. Просто в культуре я могу сделать больше и быстрее. У меня там уже есть опыт», — поделился собеседник НСН.

Также Дюжев рассказал, что сыгранная им роль бандита Космоса в сериале «Бригада» не должна стать для него репутационной помехой на пути в Госдуму, так как он уже вырос и этого образа.

«Сериал "Бригада" вышел больше двадцати лет назад. Я тогда был молодым, наивным. И роль Космоса — это роль человека, который пошел по кривой дорожке. Персонаж, идущий на преступление, подписывает себе приговор! И мой герой в конце погибает. За эти годы я сыграл десятки других персонажей. Но пришла необходимость быть полезным в настоящей жизни! Я стал ездить туда, где страшно и тяжело, где требуется внимание и сочувствие. Я ездил в разные зоны СВО к нашим бойцам, помогал представителям "Серебряного возраста" в фонде "Теплый дом", стал амбассадором РЭО по раздельному сбору отходов. Так что образ Космоса — это прошлое. А мое настоящее — это дела, которые видят люди», — подчеркнул артист.

Ранее о работе в Госдуме задумалась певица и актриса Анна Семенович. Она заявила спецкору НСН, что готова заниматься вопросами экологии.

