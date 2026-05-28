Дюжев готов взять паузу в актерской карьере ради работы в Госдуме
Дмитрий Дюжев объяснил НСН, не считает Госдуму местом, где можно расслабиться, поэтому готов временно отказаться от съемок.
Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев рассказал НСН, что осознает, какой занятости требует работа депутата, поэтому готов посвятить этой деятельности все свое время и отказаться на этот период от съемок в кино и сериалах.
Ранее в социальных сетях Дюжев объявил, что будет участвовать в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму.
«Я реалист. Я понимаю: если стал депутатом, то работа в Думе — это ежедневно, это законопроекты, комитеты, поездки в регионы, приемы граждан. Это не "синекура", где можно не напрягаться. Поэтому я готов временно отказаться от съемок в кино и сериалах. Моя новая грань — это деятельность депутата, рупора народа. И она требует такой же самоотдачи, как главная роль в театре. Я не боюсь трудностей. Я боюсь одного — взять на себя ответственность и не справиться. Поэтому я буду работать столько, сколько потребуется, и буду стараться добиваться принятия необходимых законопроектов по просьбе людей», — рассказал актер.
Он отметил, что хотел бы работать в комитете по культуре, однако готов посвятить себя также социальной политике и делам ветеранов.
«Я хочу добиться, чтобы творческие мастерские (психологическая реабилитация через перевоплощение) стали обязательными в каждом военном госпитале. И чтобы ведущие театры не отсиживались в столицах, а три раза в год ездили в малые города и населенные пункты на исторических землях. Но при этом социальная политика и дела ветеранов — это мое второе сердце. Поэтому я буду активно работать и с комитетом по труду и соцполитике, и с комитетом по ЖКХ, потому что тарифы и пенсии — это боль каждого человека. Просто в культуре я могу сделать больше и быстрее. У меня там уже есть опыт», — поделился собеседник НСН.
Также Дюжев рассказал, что сыгранная им роль бандита Космоса в сериале «Бригада» не должна стать для него репутационной помехой на пути в Госдуму, так как он уже вырос и этого образа.
«Сериал "Бригада" вышел больше двадцати лет назад. Я тогда был молодым, наивным. И роль Космоса — это роль человека, который пошел по кривой дорожке. Персонаж, идущий на преступление, подписывает себе приговор! И мой герой в конце погибает. За эти годы я сыграл десятки других персонажей. Но пришла необходимость быть полезным в настоящей жизни! Я стал ездить туда, где страшно и тяжело, где требуется внимание и сочувствие. Я ездил в разные зоны СВО к нашим бойцам, помогал представителям "Серебряного возраста" в фонде "Теплый дом", стал амбассадором РЭО по раздельному сбору отходов. Так что образ Космоса — это прошлое. А мое настоящее — это дела, которые видят люди», — подчеркнул артист.
Ранее о работе в Госдуме задумалась певица и актриса Анна Семенович. Она заявила спецкору НСН, что готова заниматься вопросами экологии.
