«Евангелие XXI века»: Почему россияне продолжают читать книги о Гарри Поттере
Книги о Гарри Поттере учат детей и взрослых состраданию, смелости, самопожертвованию, смекалке и мудрости, сказала НСН Екатерина Писарева.
Серия романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг является сакральной и наиважнейшей историей, вышедшей за пределы детской и подростковой литературы, сказала в эфире НСН шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
Ко Дню рождения Гарри Поттера, который отмечается фанатами по всему миру 31 июля, книжный сервис «Литрес» и сеть книжных магазинов «Читай-Город» опросили пользователей, чтобы узнать, как они относятся к волшебству, видели ли его своими глазами и какие области магии стремились бы изучать. 96% опрошенных признались, что хотели бы обладать волшебством. Самые желанные способности - телепортация (10%), знание всех языков (9%) и исцеление людей (8%). Величайшими волшебниками респондентами признаны Дамблдор (19%), Гэндальф (13%) и Гарри Поттер (12%).
Почти все опрошенные (96%) хотели бы обладать магическими способностями. Из тех, кто мечтает о магии, 40% видели волшебство своими глазами, а среди не желающих иметь дело с ним, свидетелями магии были всего 20%. Писарева назвала серию романов культовой.
«Цикл о приключениях «мальчика, который выжил» – это культовая серия. Джоан Роулинг создала универсальный текст о мире, в котором дружба, добро и любовь в состоянии победить несправедливость, зло и даже смерть. Миллениалы росли на историях о Гарри Поттере, Роне и Гермионе, да и сегодняшние дети взрослеют на этом волшебном цикле. Недаром «Гарри Поттера» называют «Евангелием XXI века» – сакральной и наиважнейшей книгой, вышедшей за пределы детской и подростковой литературы. Она учит детей и взрослых состраданию, смелости, самопожертвованию, смекалке и мудрости. В ней можно найти абсолютно любую тему и своего героя – не обязательно это будет Гарри Поттер. Роулинг смогла создать такую волшебную вселенную, в которой даже персонажи второго и третьего плана обладают живым и ярким характером», - сказала собеседница НСН.
Кроме того, в сети книжных магазинов «Читай-город» рассказали НСН, что суммарные продажи книг о Гарри Поттере в магазинах сети превысили один миллион экземпляров. Только за 2024 год было продано более 61 тысячи книг серии. «Гарри Поттер и философский камень» остается самым популярным изданием. В апреле 2024 года ежедневно продавалось около 99 книг серии, из которых 28 приходились именно на первую часть.
Чаще всего, по данным «Читай-города», книги о Гарри Поттере покупают люди в возрасте 36-45 лет (43%), далее – 26-35 лет (21%), следом – 46-55 лет (14%).
Кроме того, интерес к книгам о Гарри Поттере зависит от времени года, уточнили в «Читай-городе». В зимние месяцы спрос на них вырастает в 1,5 раза по сравнению с осенним периодом. Вероятно, это связано с атмосферой уюта и волшебства, которую так хочется ощутить в холода.
Начиная с публикации первого романа «Гарри Поттер и философский камень» 26 июня 1997 года книги серии обрели огромную популярность, признание критиков и коммерческий успех во всем мире. По состоянию на февраль 2018 года количество проданных книг составило около 500 миллионов экземпляров, вследствие чего серия вошла в список литературных бестселлеров. Романы переведены на 80 языков, в том числе на русский. Последние четыре книги последовательно поставили рекорды, как наиболее быстро продаваемые литературные произведения в истории.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил НСН, что иногда продюсеры выбирают актеров на роль, создавая повод для пиара проекта, однако сериал по «Гарри Поттеру» не нуждается в дополнительной рекламе
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