Почти все опрошенные (96%) хотели бы обладать магическими способностями. Из тех, кто мечтает о магии, 40% видели волшебство своими глазами, а среди не желающих иметь дело с ним, свидетелями магии были всего 20%. Писарева назвала серию романов культовой.

«Цикл о приключениях «мальчика, который выжил» – это культовая серия. Джоан Роулинг создала универсальный текст о мире, в котором дружба, добро и любовь в состоянии победить несправедливость, зло и даже смерть. Миллениалы росли на историях о Гарри Поттере, Роне и Гермионе, да и сегодняшние дети взрослеют на этом волшебном цикле. Недаром «Гарри Поттера» называют «Евангелием XXI века» – сакральной и наиважнейшей книгой, вышедшей за пределы детской и подростковой литературы. Она учит детей и взрослых состраданию, смелости, самопожертвованию, смекалке и мудрости. В ней можно найти абсолютно любую тему и своего героя – не обязательно это будет Гарри Поттер. Роулинг смогла создать такую волшебную вселенную, в которой даже персонажи второго и третьего плана обладают живым и ярким характером», - сказала собеседница НСН.

Кроме того, в сети книжных магазинов «Читай-город» рассказали НСН, что суммарные продажи книг о Гарри Поттере в магазинах сети превысили один миллион экземпляров. Только за 2024 год было продано более 61 тысячи книг серии. «Гарри Поттер и философский камень» остается самым популярным изданием. В апреле 2024 года ежедневно продавалось около 99 книг серии, из которых 28 приходились именно на первую часть.

Чаще всего, по данным «Читай-города», книги о Гарри Поттере покупают люди в возрасте 36-45 лет (43%), далее – 26-35 лет (21%), следом – 46-55 лет (14%).