В российском кино есть проблема со сценариями, их важно писать не торопясь, сказал актер театра и кино Игорь Петренко в рамках деловой программы кинопремии «Герои большой страны». По его словам, в фильмах очень много результативного, но упущено то, что с человеком происходит. К примеру, если в военном фильме говорят, что нужно отправиться в Берлин, к следующему кадре герой будет уже в Берлине. Золотарев подчеркнул, что проблемы сегодня наблюдаются не только в сценаристике.

«Новые авторы появляются. У нас молодая индустрия, она существует с двухтысячных годов. За такой срок воспитать много артистов и людей других цехов очень сложно. Про проблемы в российской сценаристике говорят в основном потому, что сценарий – то, с чего кино начинается. Однако проблемы существуют везде, не только в сценариях. При наличии таланта и минимальном умении сценаристам пробиться несложно. Просто многие амбициозные люди не идут в сценаристику. Идут в режиссеры, в актеры. В абсолютном количестве актеров в год выпускается в сто раз больше, чем сценаристов. При этом кино – искусство неофитов. Сюда приходит много людей, которые ничего в кино не понимают. Пытаются что-то сделать, вкладывают деньги, у них ничего не получается, и они уходят с ощущением, что невозможно написать сценарий. Конечно, это сложно. Но если бы им пришлось начинать с чего-то другого, они бы засыпались на чем-то другом», - отметил он.