Немало проходимцев: Автор сериала «Слово пацана» опроверг кризис сценариев
Для написания хорошего сценария важна щепотка таланта и достаточно времени на погружение в материал, рассказал НСН Андрей Золотарев.
На фоне стремительного роста производства проектов в прежние годы в работу нередко попадали слабые сценарии, однако ситуация уже выравнивается, заявил НСН сценарист Андрей Золотарев.
В российском кино есть проблема со сценариями, их важно писать не торопясь, сказал актер театра и кино Игорь Петренко в рамках деловой программы кинопремии «Герои большой страны». По его словам, в фильмах очень много результативного, но упущено то, что с человеком происходит. К примеру, если в военном фильме говорят, что нужно отправиться в Берлин, к следующему кадре герой будет уже в Берлине. Золотарев подчеркнул, что проблемы сегодня наблюдаются не только в сценаристике.
«Новые авторы появляются. У нас молодая индустрия, она существует с двухтысячных годов. За такой срок воспитать много артистов и людей других цехов очень сложно. Про проблемы в российской сценаристике говорят в основном потому, что сценарий – то, с чего кино начинается. Однако проблемы существуют везде, не только в сценариях. При наличии таланта и минимальном умении сценаристам пробиться несложно. Просто многие амбициозные люди не идут в сценаристику. Идут в режиссеры, в актеры. В абсолютном количестве актеров в год выпускается в сто раз больше, чем сценаристов. При этом кино – искусство неофитов. Сюда приходит много людей, которые ничего в кино не понимают. Пытаются что-то сделать, вкладывают деньги, у них ничего не получается, и они уходят с ощущением, что невозможно написать сценарий. Конечно, это сложно. Но если бы им пришлось начинать с чего-то другого, они бы засыпались на чем-то другом», - отметил он.
Собеседник НСН уточнил, что в прежние годы в работу нередко попадали слабые сценарии, однако ситуация уже начала выравниваться.
«Хорошего кино вообще не так много, в мире, не только в России. Из 100% фильмов – 20-30% смотрибельное. Все остальное кино будет обладать каким-то объемом изъянов, которые мешают его смотреть. Поверхностные сценарии всегда были, просто, возможно, их топили чаще. На каком-то этапе несколько лет назад у людей появилось много денег для кинопроизводства. Начали снимать все, что плохо лежит: любой сценарий, лишь бы буквы как-то в горизонт укладывались. Конечно, это породило большое количество фильмов со слабенькими сценариями. Сейчас ситуация выправляется за счет того, что снимается меньше, выбирать приходится более тщательно. Это регулирует рынок», - сказал Золотарев.
По его словам, для создания хорошего сценария нужна щепотка таланта и время на погружение в материал.
«Любой сценарий, который исследует какую-то профессию, даже профессию разведчика, требует полного погружения сценариста. Это сложный процесс. Все-таки и «Семнадцать мгновений весны», и «Август», который сейчас прогремел – это все фильмы, которые основаны на хороших мощных литературных произведениях изначально. У сценаристов была основа, на которой они могли работать. Когда у современного сценариста основы нет, дальше вопрос его совести – насколько глубоко он погружается в эту историю. Насколько он хочет, чтобы она была правдоподобной и увлекательной. Мне кажется, это вопрос совести сценариста. Нет невозможной ситуации, что нельзя сделать, как Юлиан Семенов. Наверное, можно. Просто нужна щепотка таланта и много времени на погружение», - заявил он.
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что России не хватает специалистов второго и третьего уровня в киноиндустрии и театрах. В свою очередь Режиссер Данил Чащин рассказал «Радиоточке НСН», что съемки сразу множества кинопроектов обостряют дефицит кадров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мерц заявил, что Германия навсегда отказалась от роли гегемона в Европе
- Два месяца учебы — и 500 тысяч: Почему россияне меняют профессии
- Мединский - и точка: Как «слишком жесткий» переговорщик повлияет на Украину
- Психолог объяснила, почему мужчины чаще называют авторитетом мать, а не жену
- Telegram ни при чем: Разработчик сайта Кремля объяснил новый сбой в Рунете
- Врач рассказал, что помогает быстрее справиться с гриппом и ОРВИ
- Россиянам назвали способы сэкономить до 20% семейного бюджета
- «Создают театр и сами же ломают»: Каким получился новый «Дон Кихот» в МХТ
- Сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО
- ЦБ оценил перспективы ставок по ипотеке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru