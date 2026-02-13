ЦБ оценил перспективы ставок по ипотеке

Ставки по рыночной ипотеке, скорее всего, не опустятся до уровней 2018-2019 годов, когда кредиты можно было оформить дешевле 10% годовых. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

По ее словам, в 2018-2019 годах ставки были ниже 10% благодаря низкой инфляции — с 2017 года она удерживалась на уровне около 4% и даже ниже. Сейчас ЦБ ожидает, что уже в следующем году инфляция стабилизируется вблизи 4%. Однако полностью повторить ситуацию тех лет невозможно.

Набиуллина пояснила, что за последние годы существенно вырос объем льготной ипотеки. Если в 2019 году по таким программам было выдано около 120 миллиардов рублей, то в 2025 году — уже 3,6 триллиона рублей.

По ее словам, чем больше в экономике льготных кредитов, тем выше должны быть ставки по рыночным займам, иначе усиливается инфляционное давление. В этих условиях, отметила глава регулятора, ставки по рыночной ипотеке, вероятно, останутся выше, чем в 2018-2019 годах, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаЦентробанкИпотека

