ЦБ оценил перспективы ставок по ипотеке

Ставки по рыночной ипотеке, скорее всего, не опустятся до уровней 2018-2019 годов, когда кредиты можно было оформить дешевле 10% годовых. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.

По ее словам, в 2018-2019 годах ставки были ниже 10% благодаря низкой инфляции — с 2017 года она удерживалась на уровне около 4% и даже ниже. Сейчас ЦБ ожидает, что уже в следующем году инфляция стабилизируется вблизи 4%. Однако полностью повторить ситуацию тех лет невозможно.