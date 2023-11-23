«Извинения и покаяние»: Певица Лайма Вайкуле назвала условие выступления в России
Певица Лайма Вайкуле высказалась о возможном возвращении с концертами в Россию, отметив, что может решиться на это в случае «извинений и покаяния» россиян. Об этом артистка рассказала в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
«Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится», — заявила Вайкуле.
Как отметила певица латышского происхождения, она пытается «вразумить» бывших поклонников в России. Однако после неоднозначных высказываний артистки число ее хейтеров лишь растет.
Ранее Лайма Вайкуле выступила против специальной военной операции на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, певица заявляла, что якобы играла большую роль в экономике СССР и «содержала» страну: доходы от продаж миллионов пластинок артистки якобы шли на содержание Советского Союза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru