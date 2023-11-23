«Извинения и покаяние»: Певица Лайма Вайкуле назвала условие выступления в России

«Никогда не буду выступать в России, могу об этом сказать смело. Может быть, если будут извинения и покаяние, если все изменится», — заявила Вайкуле.

Как отметила певица латышского происхождения, она пытается «вразумить» бывших поклонников в России. Однако после неоднозначных высказываний артистки число ее хейтеров лишь растет.

Ранее Лайма Вайкуле выступила против специальной военной операции на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, певица заявляла, что якобы играла большую роль в экономике СССР и «содержала» страну: доходы от продаж миллионов пластинок артистки якобы шли на содержание Советского Союза.

