Захарова прокомментировала заявление Вайкуле об СССР и России
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила исполнительнице Лайме Вайкуле на ее заявление о том, что она якобы «содержала СССР, а Алла Пугачева – всю Россию».
«Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», – написала дипломат в Telegram. Захарова пометила свой пост хештегом «содержалки».
Ранее Вайкуле заявила о своей «большой роли» в экономике СССР. Как считает исполнительница, в то время как она получала около 130 рублей за концерт, ее пластинки продавались миллионными тиражами, доходы от которых «шли на содержание всего СССР».
Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов заявил, что иностранцам, которые «публично поддерживают враждебные страны», следует «ограничить возможности заработка на россиянах». В частности, парламентарий обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезда на территорию России латвийской певице Лайме Вайкуле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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