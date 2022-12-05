Захарова прокомментировала заявление Вайкуле об СССР и России

«Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», – написала дипломат в Telegram. Захарова пометила свой пост хештегом «содержалки».

Ранее Вайкуле заявила о своей «большой роли» в экономике СССР. Как считает исполнительница, в то время как она получала около 130 рублей за концерт, ее пластинки продавались миллионными тиражами, доходы от которых «шли на содержание всего СССР».

Ранее депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов заявил, что иностранцам, которые «публично поддерживают враждебные страны», следует «ограничить возможности заработка на россиянах». В частности, парламентарий обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезда на территорию России латвийской певице Лайме Вайкуле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

