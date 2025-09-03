Федерация альпинизма РФ объявила о завершении поисков Наговициной

Поиски российский альпинистки Натальи Наговициной прекращены, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.

Альпинист: Наговицина могла пойти на пик Победы с двойным переломом ноги

«Мне кажется, невозможно опознать тело», — заявив он, отметив, что поиски прекращены.

Ранее российская телеведущая Виктория Боня показала снятую с беспилотного летающего аппарата палатку альпинистки Натальи Наговициной, сломавшей ногу на пике Победы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети Натальи Наговициной
