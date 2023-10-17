СМИ: Налоговая и полиция проверят российский бизнес Лаймы Вайкуле

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ и столичного МВД намерены провести проверку российского бизнеса латвийской эстрадной певицы Лаймы Вайкуле, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Захарова уличила Вайкуле в невежестве после слов о памятниках солдатам ВОВ

Собеседник агентства указал, что проверка будет проходить до середины ноября, при необходимости её могут продлить.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить российский бизнес Вайкуле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Он указал, что певица поддержала Украину и раскритиковала проведение спецоперации, однако продолжает владеть активами в России, через которые может получать доход.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ПолицияФНСПроверкаЛатвияПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры