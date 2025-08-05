Российской адаптации «Вышки» прочат успех в прокате
Александр Шпагин пояснил НСН, почему триллеры не пользуются особой популярностью у российских зрителей.
В последние годы в России снимается все больше хороших триллеров, однако подобные фильмы, как правило, не становятся лидерами кинопроката, сообщил в разговоре с НСН кинокритик Александр Шпагин.
Продюсерская компания «Марс Медиа» приобрела права на создание адаптации полнометражного фильма режиссера Скотта Манна «Вышка», пишет ТАСС со ссылкой на основателя компании, продюсера Рубена Дишдишяна. Он подчеркнул, что оригинальная версия собрала $18 миллионов при бюджете в $3 миллиона, что является «впечатляющим результатом».
Фильм «Вышка» Манна вышел в прокат в 2022 году. В центре сюжета триллера история любительницы экстрима Бекки, которая после смерти мужа решает прекратить погоню за адреналином. Однако перед этим героиня совершает последний подъем на радиомачту высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего мужа. Шпагин отметил, что российская адаптация может быть успешной.
«Это американская игра, они любили производить подобные кинооперации, в основном у них получалось. Пока люди не забыли картину, они пойдут и посмотрят переэкранизацию. У нас так было только когда наши покупали лицензию на сюжет сериала, например, как в случае с "Не родись красивой". Это была более надежная игра. Любителей американских сериалов куда меньше, чем представителей телеаудитории, для которой снималась адаптация. "Вышка" не аховый фильм, возможно, то, что он не суперизвестный - плюс. Подобный прецедент – едва ли не первый случай в истории нашего кино. Их, возможно, ждет успех, потому что это некое ноу-хау. Нужно показать в фильме всю мощь жанра, делать фильм классный на полную катушку», - допустил он.
При этом собеседник НСН уточнил, что российская аудитория не слишком тяготеет к жанру триллера.
«У нас триллеров практически не снималось, они не заходили аудитории в 2000-2010- е годы, были для зрителя слишком сложны. Аудитория тогда хотела только комедии, которые забывались через два дня. Когда наш кинематограф резко улучшился, усложнился в начале 2020-х, произошел метафизический взрыв, и стали снимать триллеры. Однако они не были успешны в прокате. Аудитория требует чего проще: фэнтези - понятно, комедия - понятна, детектив - понятны, а в триллерах человек в сложных, загадочных обстоятельствах. Это никогда не ложилось на нашу аудиторию, видимо, еще не наш жанр. В последнее время были прекрасные триллеры, шедевры, но их мало: "Кентавр", "По-мужски". Что касается адреналиновых триллеров, это интересно, не вспомню ни одной такой картины. В таком фильме важна не столько зрелищность, сколько погружение в состояние человека, который находится в тяжелейшей опасности», - пояснил Шпагин.
Ранее звезда российского кино, сербский актер Милош Бикович заявил, что в индустрии произошло разделение - сказки и масштабные картины зрители смотрят в кинотеатрах, а другие жанры - триллеры, детективы, любовные комедии ушли в цифровое пространство, причем это - мировой тренд. Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с «Радиоточкой НСН» заметил, что успех сказок в российском кинопрокате и уход триллеров в онлайн связаны не с мировым трендом, а с осторожностью продюсеров.
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