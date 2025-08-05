Продюсерская компания «Марс Медиа» приобрела права на создание адаптации полнометражного фильма режиссера Скотта Манна «Вышка», пишет ТАСС со ссылкой на основателя компании, продюсера Рубена Дишдишяна. Он подчеркнул, что оригинальная версия собрала $18 миллионов при бюджете в $3 миллиона, что является «впечатляющим результатом».

Фильм «Вышка» Манна вышел в прокат в 2022 году. В центре сюжета триллера история любительницы экстрима Бекки, которая после смерти мужа решает прекратить погоню за адреналином. Однако перед этим героиня совершает последний подъем на радиомачту высотой более 600 метров, чтобы развеять прах своего мужа. Шпагин отметил, что российская адаптация может быть успешной.

«Это американская игра, они любили производить подобные кинооперации, в основном у них получалось. Пока люди не забыли картину, они пойдут и посмотрят переэкранизацию. У нас так было только когда наши покупали лицензию на сюжет сериала, например, как в случае с "Не родись красивой". Это была более надежная игра. Любителей американских сериалов куда меньше, чем представителей телеаудитории, для которой снималась адаптация. "Вышка" не аховый фильм, возможно, то, что он не суперизвестный - плюс. Подобный прецедент – едва ли не первый случай в истории нашего кино. Их, возможно, ждет успех, потому что это некое ноу-хау. Нужно показать в фильме всю мощь жанра, делать фильм классный на полную катушку», - допустил он.