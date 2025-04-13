Из глубинки — на подмостки: Как проходят прослушивания школы Табакова в Севастополе

— Севастопольцы больше разочаровали или удивили? Что сейчас читают молодые абитуриенты? Изменился ли репертуар?

— В каждом году есть какие-то популярные вещи, репертуар постоянно меняется. Не все много читают, поэтому обращаются за помощью к интернету. Сразу видно, кто взял отрывок из домашней литературы, из любимых произведений, а кто залез в интернет, что тоже иногда неплохо.

— Почему школа Олега Табакова занимается поиском талантов по стране? Ведь в этом ее исключительность.

— Это история, которую придумал Олег Табаков. Он придумал набирать студентов после девятого класса, в возрасте 14-16 лет. Это была его давнишняя мечта — чтобы в театре играли совсем молодые ребята. Сейчас у нас студенты учатся пять лет и получают высшее театральное образование. Я не думаю, что это есть где-то еще, кроме как в России.

Не каждый ребенок может приехать поступать в Москву даже из другого большого города, не говоря уже о станицах, селах, деревнях, потому что просто нет денег. В этом году мы объехали семь городов, кстати, мы стараемся менять места, куда мы приезжаем. Из повторяющихся городов — Екатеринбург, Хабаровск, Кемерово, Красноярск.

Мало того — прошедших отбор школа привозит в Москву за свой счет. Им обеспечивают проживание на время поступления и вне зависимости от результатов поступления за счет школы отправляют домой. Это тоже задумка Олега Табакова, которая срабатывает на все сто баллов. У нас бывали курсы, на которых больше половины — талантливые дети из деревень, поселков, которые не смогли бы оплатить поездку в Москву для поступления.

— Не считаете ли вы, что талант сам пробьет себе дорогу? Не создает ли школа Табакова тепличные условия?

— К нам очень сложно поступить, еще сложнее удержаться. Сейчас все происходит гораздо более динамично, чем раньше. Когда абитуриенты поступают, у них нет тепличных условий, просто они обеспечены всем необходимым для проживания — комнатой, едой, воспитателем, охранником и психологом. И, естественно, мастером, который о них заботится. Но выжить у нас в смысле обучения очень сложно. Мы набираем по 24 человека на курс, на одном курсе у нас осталось 15 человек, на втором — 13… У нас очень большая нагрузка, и происходит естественный отбор.