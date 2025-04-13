Из глубинки — на подмостки: Как проходят прослушивания школы Табакова в Севастополе
Прослушивания, которые проводит в крупных российских городах школа Олега Табакова, — шанс для сотен талантливых ребят покорить театральную сцену, сказал НСН Виталий Егоров.
Приемная комиссия театральной школы Олега Табакова во главе с художественным руководителем Владимиром Машковым впервые проводит прослушивания в Севастополе 12 и 13 апреля, сообщила пресс-служба департамента культуры Севастополя. Принять участие в прослушивании могут ученики 9 или 10 класса, а также первого курса колледжа. По его итогам комиссия выберет абитуриентов, которые пройдут отборочные испытания в Москве, а на финальном курсе будут выбраны 24 будущих студента. Заслуженный артист России, педагог Театральной школы Олега Табакова Виталий Егоров рассказал спецкору НСН, как проходит и что ждет в Москве тех счастливчиков, которые его выдержат.
— Расскажите, пожалуйста, как часто проходит отбор?
— Это мероприятие проходит через год, весь год мы ездим по городам в преддверии экзаменов. Сейчас у нас проходит отбор в чудесном городе Севастополь, куда мы уже несколько лет подряд приезжаем с гастролями: здесь, например, мы играли «Бумбараш». Нас поддерживает Президентский фонд культурных инициатив. Вчера был первый тур отбора абитуриентов, было около 160 человек, какое-то количество людей мы оставили на сегодняшний день, так что о подробностях говорить еще рано. Сегодня будет проходить более тщательный отбор, более внимательное знакомство. Сегодня мы уже решим, кого мы пригласим в Москву для поступления.
— Какими качествами должен обладать потенциальный абитуриент?
— Набор вроде бы банальный — стихи, проза, басня, песня. Но не это главное — иногда достаточно первого впечатления, когда человек только заходит. Важно, чтобы были особая энергетика, манкость, обаяние. Конечно же, важен репертуар, нужно понимать, зачем человек выбрал то или иное произведение. Вчера было замечательное прослушивание — очень много людей, на которых хочется смотреть, они очень способные.
— Севастопольцы больше разочаровали или удивили? Что сейчас читают молодые абитуриенты? Изменился ли репертуар?
— В каждом году есть какие-то популярные вещи, репертуар постоянно меняется. Не все много читают, поэтому обращаются за помощью к интернету. Сразу видно, кто взял отрывок из домашней литературы, из любимых произведений, а кто залез в интернет, что тоже иногда неплохо.
— Почему школа Олега Табакова занимается поиском талантов по стране? Ведь в этом ее исключительность.
— Это история, которую придумал Олег Табаков. Он придумал набирать студентов после девятого класса, в возрасте 14-16 лет. Это была его давнишняя мечта — чтобы в театре играли совсем молодые ребята. Сейчас у нас студенты учатся пять лет и получают высшее театральное образование. Я не думаю, что это есть где-то еще, кроме как в России.
Не каждый ребенок может приехать поступать в Москву даже из другого большого города, не говоря уже о станицах, селах, деревнях, потому что просто нет денег. В этом году мы объехали семь городов, кстати, мы стараемся менять места, куда мы приезжаем. Из повторяющихся городов — Екатеринбург, Хабаровск, Кемерово, Красноярск.
Мало того — прошедших отбор школа привозит в Москву за свой счет. Им обеспечивают проживание на время поступления и вне зависимости от результатов поступления за счет школы отправляют домой. Это тоже задумка Олега Табакова, которая срабатывает на все сто баллов. У нас бывали курсы, на которых больше половины — талантливые дети из деревень, поселков, которые не смогли бы оплатить поездку в Москву для поступления.
— Не считаете ли вы, что талант сам пробьет себе дорогу? Не создает ли школа Табакова тепличные условия?
— К нам очень сложно поступить, еще сложнее удержаться. Сейчас все происходит гораздо более динамично, чем раньше. Когда абитуриенты поступают, у них нет тепличных условий, просто они обеспечены всем необходимым для проживания — комнатой, едой, воспитателем, охранником и психологом. И, естественно, мастером, который о них заботится. Но выжить у нас в смысле обучения очень сложно. Мы набираем по 24 человека на курс, на одном курсе у нас осталось 15 человек, на втором — 13… У нас очень большая нагрузка, и происходит естественный отбор.
— А зачем вы передаете свои знания молодежи? Вы признанный мастер, успешный актер…
— Меня Олег Табаков в начале моей педагогической деятельности приглашал преподавать в Школу-студию МХАТ. Я понимал, что с моей стороны это будет невероятной наглостью — прийти преподавать в это замечательное место, где меня учили великие педагоги. Эти приглашения повторялись, и когда Табаков создал свою школу, я согласился работать у него. Я очень переживал и волновался, но буквально через несколько месяцев я стал понимать, что я прихожу не на работу — я прихожу туда, где меня ждут. Каждый микроуспех учеников — бальзам для меня, который продлевает мне жизнь. Олег Павлович говорил, что мы живем для того, чтобы было продолжение нас. Эта история висит в воздухе. Да, я загружен в театре, но для меня преподавательская деятельность — второе дыхание, как бы пафосно это ни звучало.
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