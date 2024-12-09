«Иванов против Пересильд»: Кинофестиваль «Зимний» завершился триумфом дебютанта
Автор комедии о предновогоднем похищении босса признался, что не ожидал успеха «Операции "Холодно"», «Чувства» победили в двух номинациях, а Юлию Пересильд не смутило отсутствие наград за роль в картине «On и Она».
Комедия «Операция „Холодно“» режиссера Данила Иванова получила главный приз 3-го фестиваля авторского кино «Зимний». Кинофорум прошел в этом году при скоплении большого количества звезд, а его итоги по традиции подвели в кинотеатре «Художественный».
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Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» проходил в этом году с 1 по 7 декабря, он проводится уже в третий раз. В декабре 2022 года победителем фестиваля стал фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана», а в прошлом году – картина Ивана Твердовского «Панические атаки». Ну а сейчас пришло время Данила Иванова, родившегося в Карелии, а в 2016 году окончившего режиссерский факультет ГИТИСа.
Короткометражка Иванова «Холодно» участвовала в ряде кинофестивалей, в числе которых был и «Кинотавр», ну а «Операция "Холодно"» стала полнометражным дебютом режиссера. Фильм-победитель «Зимнего» рассказывает о чиновнике, задумавшем под Новый год похитить босса. Главные роли в картине исполнили Игорь Хрипунов, Борис Каморзин и Антон Кузнецов.
Программный директор «Зимнего» Наталья Мокрицкая перед началом фестиваля отмечала в беседе с НСН качество его программы и указывала на развитие регионального кино.
«В этом году программа сильная, она включает восемь очень разных, эмоциональных, профессиональных картин. За три года появилось больше независимых фильмов, кино перестало быть элитарным и стало народным. Раньше на всю страну был один ВГИК, а теперь киношкол много, не только в Москве, также в Петербурге, Екатеринбурге и так далее», – сказала Мокрицкая.
Особое внимание публики было приковано к фантастической драме Евгения Корчагина «On и Она», главную роль в которой сыграла звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд. В фильме «Шаман» сыграла Марина Федункив, известная по шоу «Comedy Woman» и роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны». Ну а в картине Алены Званцовой «День недели — любой» были задействованы Михаил Тройник с Евгенией Крегжде, которую называют одной из самых талантливых театральных актрис. При этом главные призы получили фильмы, не избалованные изобилием звезд.
Так, приз за лучшую режиссуру получил все тот же Данил Иванов, а Антон Кузнецов из «Операции “Холодно”» получил награду за лучшую мужскую роль.
«Это неожиданно, приятно, волнительно. Я даже не надеялся на какую-то победу, для меня это уже была победа, что фильм взяли на фестиваль. То, что он выиграет, я, конечно, не ожидал. Безумно рад», - подчеркнул Иванов.
Две награды получил фильм Виктории Мокеровой «Чувства». Режиссер, выступившая также и сценаристом, получила приз за лучший сценарий, а актриса Ёла Санько – за лучшую женскую роль. Кроме того, специального приза жюри, председателем которого был главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков, был удостоен фильм «Гирокастра» режиссера Юрия Арабова, скончавшегося в декабре прошлого года.
«Мы очень много вложили в эту историю вместе с Юрием Арабовым, как вы знаете, сценарист, режиссёр и продюсер – это главные лица в производстве фильма. Вот и в данном случае эмоции, конечно, переполняют. Жаль, что сегодня его с нами нет», - отметила в этой связи продюсер Элла Архангельская.
На церемониях открытия и закрытия «Зимнего» появилось немало звезд, в числе которых были Юлия Пересильд, Евгений Стычкин и другие известные актеры
«Очень хорошее впечатление от фестиваля. Мне кажется, очень важно, что фестиваль “Зимний” существует. И то, что он проходит в таком прекрасном месте, как кинотеатр “Художественный”», - резюмировала Пересильд.
Параллельно с победой на «Зимнем» фильм «Операция «Холодно» 5 декабря вышел и в российский прокат. По данным организаторов кинофестиваля, в этом году его посетили 11 тысяч человек.
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