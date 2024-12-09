«Иванов против Пересильд»: Кинофестиваль «Зимний» завершился триумфом дебютанта

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Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» проходил в этом году с 1 по 7 декабря, он проводится уже в третий раз. В декабре 2022 года победителем фестиваля стал фильм Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана», а в прошлом году – картина Ивана Твердовского «Панические атаки». Ну а сейчас пришло время Данила Иванова, родившегося в Карелии, а в 2016 году окончившего режиссерский факультет ГИТИСа.

Короткометражка Иванова «Холодно» участвовала в ряде кинофестивалей, в числе которых был и «Кинотавр», ну а «Операция "Холодно"» стала полнометражным дебютом режиссера. Фильм-победитель «Зимнего» рассказывает о чиновнике, задумавшем под Новый год похитить босса. Главные роли в картине исполнили Игорь Хрипунов, Борис Каморзин и Антон Кузнецов.

Программный директор «Зимнего» Наталья Мокрицкая перед началом фестиваля отмечала в беседе с НСН качество его программы и указывала на развитие регионального кино.