«С Пересильд и Федункив»: Кинофестиваль «Зимний» представит восемь картин

В 2024 году фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. В конкурсной программе представлено восемь фильмов. Среди них новогодняя комедия Данила Иванова о чиновнике-авантюристе «Операция "Холодно"» с Михаилом Горевым, фильм ужасов с этническим шармом «Шаман» с Мариной Федункив, фантастическая драма о конфликте человека и новых технологий «ON и Она», главную роль в котором исполнила Юлия Пересильд. Мокрицкая уточнила, что помимо основной программы фестиваль представит ряд сюрпризов.

«В этом году программа сильная, она включает восемь очень разных, эмоциональных, профессиональных картин. Также в фестивале большие внеконкурсные программы. Это программа, посвященная столетию Мосфильма, программа шедевров батального кино. В программе "Как смотреть авторское кино" мы покажем фильмы наших выдающихся, уже ушедших, к сожалению, мастеров московской школы авторского кино: Сергея Соловьева, Вадима Абдрашитова, Николая Губенко и Марлена Хуциева», - сказала она.

Как добавила собеседница НСН, кино сегодня снимают в ряде регионов страны.

«За три года появилось больше независимых фильмов. Кино перестало быть элитарным и стало народным. Раньше на всю страну был один ВГИК, а теперь киношкол много, не только в Москве, также в Петербурге, Екатеринбурге и так далее. Появились и новые гаджеты, на которые можно снимать кино не так дорого. Кинематографий много – это и Северный Кавказ, и сибирский федеральный округ. Практически каждый регион сегодня имеет свою кинокомиссию, которая помогает в съемках, что тоже способствует развитию. Все теперь знают слово «кластер», каждый регион хочет иметь свой кинокластер, и мы этому всячески способствуем», - сообщила она.

В свою очередь генеральный продюсер фестиваля авторского кино «Зимний» Максим Королев в разговоре с НСН уточнил, что развитие регионального кино было бы невозможным без содействия Минкульта РФ.

«Государство сегодня настолько открыто к кинематографу, что получить деньги на кино сейчас достаточно просто при условии, что у тебя действительно хорошая заявка, хороший сценарий. Думаю, это большая заслуга нашего министра Ольги Любимовой. Она очень любит кино, вообще такой открытый министр, она очень это поддерживает. Если бы не шло толчка сверху, то в регионы бы ничего не доходило», - заключил он.