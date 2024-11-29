«С Пересильд и Федункив»: Кинофестиваль «Зимний» представит восемь картин
Программный директор первого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний» Наталья Мокрицкая в интервью НСН рассказала, что за последние три года в России появилось больше независимого кино, при этом региональный кинематограф сегодня развивается стремительно.
В 2024 году фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. В конкурсной программе представлено восемь фильмов. Среди них новогодняя комедия Данила Иванова о чиновнике-авантюристе «Операция "Холодно"» с Михаилом Горевым, фильм ужасов с этническим шармом «Шаман» с Мариной Федункив, фантастическая драма о конфликте человека и новых технологий «ON и Она», главную роль в котором исполнила Юлия Пересильд. Мокрицкая уточнила, что помимо основной программы фестиваль представит ряд сюрпризов.
«В этом году программа сильная, она включает восемь очень разных, эмоциональных, профессиональных картин. Также в фестивале большие внеконкурсные программы. Это программа, посвященная столетию Мосфильма, программа шедевров батального кино. В программе "Как смотреть авторское кино" мы покажем фильмы наших выдающихся, уже ушедших, к сожалению, мастеров московской школы авторского кино: Сергея Соловьева, Вадима Абдрашитова, Николая Губенко и Марлена Хуциева», - сказала она.
Как добавила собеседница НСН, кино сегодня снимают в ряде регионов страны.
«За три года появилось больше независимых фильмов. Кино перестало быть элитарным и стало народным. Раньше на всю страну был один ВГИК, а теперь киношкол много, не только в Москве, также в Петербурге, Екатеринбурге и так далее. Появились и новые гаджеты, на которые можно снимать кино не так дорого. Кинематографий много – это и Северный Кавказ, и сибирский федеральный округ. Практически каждый регион сегодня имеет свою кинокомиссию, которая помогает в съемках, что тоже способствует развитию. Все теперь знают слово «кластер», каждый регион хочет иметь свой кинокластер, и мы этому всячески способствуем», - сообщила она.
В свою очередь генеральный продюсер фестиваля авторского кино «Зимний» Максим Королев в разговоре с НСН уточнил, что развитие регионального кино было бы невозможным без содействия Минкульта РФ.
«Государство сегодня настолько открыто к кинематографу, что получить деньги на кино сейчас достаточно просто при условии, что у тебя действительно хорошая заявка, хороший сценарий. Думаю, это большая заслуга нашего министра Ольги Любимовой. Она очень любит кино, вообще такой открытый министр, она очень это поддерживает. Если бы не шло толчка сверху, то в регионы бы ничего не доходило», - заключил он.
По словам Королева, организаторы фестиваля стремятся не просто представить зрителям фильмы программы, но и помочь проектам дойти до проката.
«В этом году на церемонии открытия и закрытия переаншлаг: зал на 450 мест и 650 подтвержденных людей, которые хотели бы попасть. Это еще не конец, до открытия остается полтора дня, мы более чем уверены, что нам будут сейчас поступать звонки как раз от суперзвезд с просьбой попасть на фестиваль. Каждый фестиваль рождает своих звезд. Мы следим за дальнейшей судьбой проекта, в этом состоит миссия фестиваля. Мы очень радеем за наши фильмы, привлекаем блогеров, прессу, радио и телевидение, чтобы фильмы, которые были показаны на нашем фестивале, становились как можно более заметными, нашли своего прокатчика, своего дистрибьютора, свою интернет платформу, телевизионный канал, получили за это деньги. Это круговорот денег в киноиндустрии. Продюсер получает за фильм деньги и обратно вкладывает их в свой следующий фильм», - подытожил он.
В 2024 году в состав жюри кинофестиваля вошли актриса Ирина Розанова, режиссеры и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова, актер и режиссер Антон Филипенко. Возглавит жюри главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала Сергей Титинков. Им предстоит выбрать лауреатов в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз», передает «Радиоточка НСН»
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