Рэпер Хаски сыграет Лермонтова в фильме Лунгина

На питчинге Фонда кино стало известно, что режиссёрское кресло займет Павел Лунгин, в качестве продюсеров выступят Антон Малышев и Евгений Панфилов. Роль великого поэта исполнит рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов).

По сюжету Лермонтов мечтает жениться на светской красавице Екатерине Сушковой, а также познакомиться с Александром Пушкиным. Однако возлюбленная отвечает ему отказом. Пушкин же погибает на дуэли. После этого к Лермонтову в мрачных фантазиях стал приходить таинственный Чёрный человек, пророчащий ему великое будущее, если поэт бросит вызов судьбе и обществу.

О планах реализовать данный проект стало известно ещё весной 2024 года. Однако осенью 2025-го Лунгин опроверг информацию о старте съёмок. В настоящее время уже готовы костюмы и декорации. Планируется, что психологический триллер «Лермонтов» выйдет в прокат летом 2028 года.

Ранее в России вышел фильм «Лермонтов», снятый режиссёром Бакуром Бакурадзе. Главную роль в этой ленте сыграл стендап-комик Илья Озолин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

