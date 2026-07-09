Студия Universal назвала сценаристку байопика о Бритни Спирс

По состоянию на начало июля 2026 года съемки еще не начались, а актерский состав не утвержден. Главным фаворитом на роль Бритни Спирс считается актриса Сидни Суини. Она внешне похожа на молодую певицу, умеет играть эмоционально сложных героинь и уже доказала способность к трансформации ради роли в байопике о боксерше Кристи Мартин.

Картина будет создана по мотивам автобиографии певицы «Женщина во мне», вышедшей в октябре 2023 года. Мемуары стали бестселлером номер один по версии The New York Times и одной из самых обсуждаемых публикаций года.

Ранее Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за $200 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

