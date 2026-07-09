Студия Universal назвала сценаристку байопика о Бритни Спирс
Студия Universal Pictures пригласила сценаристку Лиз Меривезер для работы над биографическим фильмом о поп-певице Бритни Спирс. Об этом сообщает «Профиль».
Она присоединилась к проекту после того, как режиссером утвердили Джона М. Чу, а продюсером — Марка Платта. Лиз Меривезер — создательница популярного ситкома «Новенькая» и сериала «Умираю, как хочу секса», а также соавтор биографической ленты «Выбывшая» об основательнице Theranos Элизабет Холмс.
По состоянию на начало июля 2026 года съемки еще не начались, а актерский состав не утвержден. Главным фаворитом на роль Бритни Спирс считается актриса Сидни Суини. Она внешне похожа на молодую певицу, умеет играть эмоционально сложных героинь и уже доказала способность к трансформации ради роли в байопике о боксерше Кристи Мартин.
Картина будет создана по мотивам автобиографии певицы «Женщина во мне», вышедшей в октябре 2023 года. Мемуары стали бестселлером номер один по версии The New York Times и одной из самых обсуждаемых публикаций года.
Ранее Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог за $200 млн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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