«Ностальгия и шедевр»: Почему Большой театр возвращает «Петрушку»
Балет «Петрушка» - это шедевр, который может ставить бесконечно, сказал в эфире НСН Геннадий Янин, указав на Николая Первого и Марго Фонтейн.
Большой театр не отказывается от современных постановок, при этом возвращение к балетам «Петрушка» и «Жар-птица» связано с их качеством и востребованностью, заявил в интервью НСН заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин.
Народный артист России Андрис Лиепа ранее сообщил, что директор Большого театра Валерий Гергиев хочет восстановить "Петрушку" и "Жар-птицу". По словам Лиепы, Гергиев пригласил его специально для этих целей. Янин сравнил эти постановки с картинами в музее.
«И "Жар-птица", и "Петрушка" имеют много всевозможных вариантов. Единственное, что остается неизменным, это музыка. Обращение к балетам Игоря Стравинского не удивительно, потому что как можно не возвращаться к шедеврам? Вот висят, например, картины по 200, 300 или 500 лет - никому же не надоедает на них смотреть. С музыкой происходит то же самое. Ставятся те произведения, которые выдержали испытания временем, которое все расставило на свои места. "Петрушка" и "Жар-птица" — это именно те произведения, которые можно ставить бесконечно», - сказал заслуженный артист.
По его словам, балет «Петрушка» отсылает к временам Николая Первого.
«На моем веку постановка, которая была осуществлена в начале ХХ века в Париже труппой Дягилева, возобновлялась несколько раз. Эта хореография не потеряна, она жива, но подрастает поколение, которое этого не видело. Почему бы не показать им этот шедевр? Изначально в балете "Петрушка" была сделана отсылка авторов ко времени правления Николая Первого. Тогда это была некая ностальгическая нотка. Почему бы сейчас нам не вспомнить дореволюционную Россию времен правления Николая Павловича? В этом нет ничего дурного», - подчеркнул солист балета.
При этом Янин отметил, что в Большом театре есть и современные постановки.
«Сейчас в Большом театре параллельно идет несколько постановок современных хореографов. При этом мы, как любой театр, связаны с интересом публики. Если публика будет ходить на эту постановку, почему ее не показывать? В свое время была выдающаяся балерина Марго Фонтейн, которая танцевала довольно долго по балетным меркам. Ее спрашивали: как долго вы будете танцевать и почему не завершаете карьеру, находясь уже в солидном возрасте? А она отвечала: почему я должна завершать карьеру, если на меня покупают билеты? То же самое здесь. Если публика покупает билеты, почему не показывать этот спектакль?» - заключил собеседник НСН.
Заслуженный артист России, балетмейстер Игорь Колб ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о новом шоу «Щелкунчик. Королевство летучих мышей».
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