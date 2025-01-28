«Ностальгия и шедевр»: Почему Большой театр возвращает «Петрушку»

Большой театр не отказывается от современных постановок, при этом возвращение к балетам «Петрушка» и «Жар-птица» связано с их качеством и востребованностью, заявил в интервью НСН заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин.

Народный артист России Андрис Лиепа ранее сообщил, что директор Большого театра Валерий Гергиев хочет восстановить "Петрушку" и "Жар-птицу". По словам Лиепы, Гергиев пригласил его специально для этих целей. Янин сравнил эти постановки с картинами в музее.