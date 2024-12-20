«Лед, танцы и оркестр»: Навка рассказала, чем будет удивлять в новом шоу «Щелкунчик»
Татьяна Навка рассказала НСН, что в ее ледовом шоу «Щелкунчик» примут участие звезды мирового фигурного катания.
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала НСН, что зрители ее ледового шоу «Щелкунчик» увидят не только спортивные трюки, но и танцевальные номера, оркестр и цирковых артистов.
Премьера ледового шоу «Щелкунчик» состоится 20 декабря во дворце спорта «Мегаспорт». В главных ролях новогодней премьеры Навки в Москве выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие именитые фигуристы.
«Ледовые шоу и балет - это немного разные вещи. На ледовом шоу другая энергия, другое восприятие. У нас скорость, сложные спортивные трюки и элементы, динамика, много технологических и декорационных моментов, которые можно использовать на больших площадках. Мы совмещаем не только лед, но и цирковых артистов, танцевальные труппы, оркестр. Вся эта многогранность и будет удивлять зрителя. Динамичность шоу будет держать зрителя в накале все полтора-два часа спектакля. Самое главное – то, что в нашем шоу участвуют звезды мирового фигурного катания, олимпийские чемпионы, гордость нашей страны. Такие любимцы публики, как Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Татьяна Навка с Петром Чернышевым привлекают зрителей», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, ледовый спектакль «Щелкунчик» будет интересен как детям, там и взрослым.
«Это семейный спектакль, и на него нужно ходить всей семьей. В то же время я считаю, что детям даже в два годика будет безумно интересно, так как у нас большие декорации, большие сюрпризы в этом году. Как маленьким детям, так и взрослым, бабушкам и дедушкам будет очень интересно. Современные дети погружены в гаджеты, искусственные интеллекты и так далее, они намного быстрее нас соображают, они умнее нас. В связи с этим детей нужно все время держать во внимании. Для этого у нас в шоу и задействованы новые технологии, которые будут завораживать и интриговать», - заключила Навка.
Ранее заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в интервью НСН рассказал, что спрос на «Щелкунчика» в Большом театре не спадает, однако людям, которые хотят увидеть именно балет, а не просто «отметиться» в Большом перед Новым годом, лучше покупать билеты на январские спектакли.
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