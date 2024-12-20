«Лед, танцы и оркестр»: Навка рассказала, чем будет удивлять в новом шоу «Щелкунчик»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала НСН, что зрители ее ледового шоу «Щелкунчик» увидят не только спортивные трюки, но и танцевальные номера, оркестр и цирковых артистов.

Премьера ледового шоу «Щелкунчик» состоится 20 декабря во дворце спорта «Мегаспорт». В главных ролях новогодней премьеры Навки в Москве выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — Татьяна Навка, Пётр Чернышев, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и другие именитые фигуристы.