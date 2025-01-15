Варшавер: Дмитрию Певцову предлагались роли в новых постановках «Ленкома»

Народному артисту РФ и депутату Госдумы РФ Дмитрию Певцову предлагались роли в новых постановках театра «Ленком Марка Захарова», заявил директор учреждения Марк Варшавер в интервью ТАСС.

Дмитрий Певцов объявил об окончании театральной карьеры в Ленкоме

По его словам, от всех предложений, уволившийся из театра, актер отказался.

Варшавер напомнил, что Певцов называл театр - мертвым после смерти худрука Марка Захарова, хотя играл в там в трех спектаклях.

«Ну, не нравится тебе этот театр? Уйди сам, если ты не хочешь здесь быть», - сказал директор «Ленкома».

Ранее в театре «Ленком Марка Захарова» прояснили ситуацию с фотографией Дмитрия Певцова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/teatrlenkom
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