Минцифры добавило в «белый список» сайты ВТБ, СДЭК и «Бургер Кинга»
Минцифры расширило список сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.
В перечень включили сайты банков ВТБ и ПСБ, служб доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат», железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Также в список добавили маркетплейс «Мегамаркет», ресурсы «Бургер Кинг», «Детский мир», сервисы Федеральной налоговой службы для налогоплательщиков, ряд региональных ресурсов.
Ранее Минцифры дополнило «белый список» сайтами Совета Федерации, МВД и МЧС России, «Движения первых», авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа».
