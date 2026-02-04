Врачи, учителя и курьеры: Почему 54% россиян вынуждены перерабатывать
Лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя, заявила НСН Наталья Голованова.
В России 54% сотрудников, работающих на полную ставку, вынуждены трудиться сверхурочно, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Почти половине россиян приходилось перерабатывать за последний год. Из них только 27% получили полноценную доплату, а 14% вообще не дали прибавку, следует из опроса ВЦИОМ. При этом большинство бралось за сверхурочную работу добровольно, но четверть задерживалась из-за намёков начальства. Голованова рассказала, кто чаще всего задерживается на работе.
«По нашим данным, 54% сотрудников, работающих на полную ставку, признались, что вынуждены трудиться сверхурочно. В среднем переработки увеличивают их рабочее время на четверть от нормы. Мужчины чаще женщин остаются на работе после окончания трудового дня (58 и 50% соответственно). Молодежь до 35 лет охотнее соглашается на переработки, но работает меньше, их дополнительные часы в месяц составляют в среднем 24% от нормы, в то время как у тех, кто старше, этот показатель достигает 28—29%. С повышением зарплаты растет и доля сотрудников, трудящихся за пределами норм рабочего времени: среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей, таких 50%, а среди получающих от 100 тысяч — уже 60%», - рассказала она.
Она также назвала профессии, которые чаше всего перерабатывают.
«Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще работают сверхурочно курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты, реже — операторы колл-центров и юристы. А вот лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя. Что касается вопроса "увольняться или нет", не может быть какого-то четкого совета, на мой взгляд. Человек всегда сам решает, перешел ли уже работодатель границы или пора уже искать новую работу», - добавила собеседница НСН.
Увеличение лимита сверхурочных работ не спасет от нехватки кадров, однако поможет решить проблему на короткий срок. Об этом в пресс-центре НСН рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Абу-Даби стартовали переговоры по Украине
- Нарастили недостаточно: Почему Россия остается импортером медицинских приборов
- СМИ: США подготовили новые антироссийские санкции
- Путин и Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи
- Третье ЧП за два дня: Что известно о нападении в школе Красноярска
- Минцифры добавило в «белый список» сайты ВТБ, СДЭК и «Бургер Кинга»
- Врачи, учителя и курьеры: Почему 54% россиян вынуждены перерабатывать
- МВД: В школе в Красноярске восьмиклассница бросила горящую тряпку и напала на учеников
- Посол: В Дании хотят разместить производство украинского ВПК
- В России создали вакцину от ротавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru