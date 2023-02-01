И всё-таки «принудиловка»: идею покупать фильмы в Белоруссии подвергли критике
Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семёнов объяснил, что покупка иностранных фильмов в Белоруссии не обелит пиратский контент, ведь принятый закон об использовании чужих фильмов не дают на него прав.
Директор Ассоциации параллельного импорта, бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семёнов объяснил, в чём уязвимое место в идее покупать иностранные фильмы в Белоруссии. В беседе с НСН он рассказал, что недавно принятый в республике закон об использовании чужого контента не даёт ей на него прав. А значит, покупка такого материала не «обелит» пиратские фильмы.
Идея покупать фильмы и сериалы в Белоруссии принадлежит первому зампреду комитета по экономической политике Алексею Синицыну. И, учитывая его профильное образование и опыт работы юристом и адвокатом, странно от него слышать такие предложения, объяснил бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Семёнов.
«Синицын говорит об альтернативе - либо принять закон как в Белоруссии (а именно, закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности», принятый в республике 3 января —прим. НСН), либо покупать фильмы в Белоруссии. Понятно, что покупать фильмы в Белоруссии будет невозможно, поскольку там нет правообладателей этих фильмов - там просто допускается использовать объекты интеллектуальной собственности без согласия (разрешения) правообладателя или организации по коллективному управлению имущественными правами из иностранных государств, совершающих недружественные действия», — объяснил Семёнов.
На совещании в Совете Федерации по поддержке кинотеатрального бизнеса Синицын заявил, что в соседней республике нашли способ легализовать иностранные фильмы. И, если закупать копии у Белоруссии, они будут считаться легальными в России. Этот механизм даст время российской индустрии заполнить освободившуюся нишу и даст людям контент, чтобы те не «кормили пиратов».
«Там принят аналогичный закон тому, что мы предлагаем, и фактически легализован показ иностранных фильмов. Теоретически мы можем в Белоруссии покупать копию, которая при поступлении в Россию будет легальной. Либо принять аналогичный закон», — цитирует Синицына РБК.
Что интересно, сами крупные игроки рынка, лишившись права на прокат новых фильмов Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и Universal Pictures, не поддерживают идей правительства. Отчасти боятся за то, что их отключат от работы на иностранных устройствах и платформах - iOS, Android, Huawei и на телевизорах с функцией Smart TV. Отчасти — за то, что с ними больше не будут заключать контракты (как на показ зарубежных картин, так и на съёмки своих лент для иностранных стримингов).
Ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что пора вводить персональные санкции и призвал подписчиков к «безлицензионному применению интеллектуальных продуктов». Иными словами, политик предложил использовать пиратские программы, смотреть нелицензионные фильмы и слушать нелегальную музыку. И поблагодарил тех, кто вносит свою лепту в процесс добычи такого контента.
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