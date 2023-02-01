И всё-таки «принудиловка»: идею покупать фильмы в Белоруссии подвергли критике

Идея покупать фильмы и сериалы в Белоруссии принадлежит первому зампреду комитета по экономической политике Алексею Синицыну. И, учитывая его профильное образование и опыт работы юристом и адвокатом, странно от него слышать такие предложения, объяснил бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Семёнов.

«Синицын говорит об альтернативе - либо принять закон как в Белоруссии (а именно, закон «Об ограничении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности», принятый в республике 3 января —прим. НСН), либо покупать фильмы в Белоруссии. Понятно, что покупать фильмы в Белоруссии будет невозможно, поскольку там нет правообладателей этих фильмов - там просто допускается использовать объекты интеллектуальной собственности без согласия (разрешения) правообладателя или организации по коллективному управлению имущественными правами из иностранных государств, совершающих недружественные действия», — объяснил Семёнов.

На совещании в Совете Федерации по поддержке кинотеатрального бизнеса Синицын заявил, что в соседней республике нашли способ легализовать иностранные фильмы. И, если закупать копии у Белоруссии, они будут считаться легальными в России. Этот механизм даст время российской индустрии заполнить освободившуюся нишу и даст людям контент, чтобы те не «кормили пиратов».

«Там принят аналогичный закон тому, что мы предлагаем, и фактически легализован показ иностранных фильмов. Теоретически мы можем в Белоруссии покупать копию, которая при поступлении в Россию будет легальной. Либо принять аналогичный закон», — цитирует Синицына РБК.