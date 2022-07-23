Стало известно о попытках Disney и Sony вернуться в Россию

Disney, Sony и ряд других кинокорпораций пытаются найти каналы для параллельного импорта в Россию, передает РИА Новости со ссылкой на председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова.

Walt Disney потеряла $195 млн после ухода из России

«Все студии закрыли офисы (в России — прим. НСН), но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — заявил Воронков.

Он также утверждает, что также Paramount и Warner Brothers «ищут каналы параллельного импорта» так же, как Sony и Disney.

Ранее компания Disney полностью остановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах С 7 апреля. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники на рынке.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СанкцииЗападкомпания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры