Стало известно о попытках Disney и Sony вернуться в Россию

«Все студии закрыли офисы (в России — прим. НСН), но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — заявил Воронков.

Он также утверждает, что также Paramount и Warner Brothers «ищут каналы параллельного импорта» так же, как Sony и Disney.

Ранее компания Disney полностью остановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах С 7 апреля. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники на рынке.

