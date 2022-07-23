Стало известно о попытках Disney и Sony вернуться в Россию
Disney, Sony и ряд других кинокорпораций пытаются найти каналы для параллельного импорта в Россию, передает РИА Новости со ссылкой на председателя Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова.
«Все студии закрыли офисы (в России — прим. НСН), но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — заявил Воронков.
Он также утверждает, что также Paramount и Warner Brothers «ищут каналы параллельного импорта» так же, как Sony и Disney.
Ранее компания Disney полностью остановила прокат своих фильмов в российских кинотеатрах С 7 апреля. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники на рынке.
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