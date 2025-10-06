Театр на Дальнем Востоке сегодня демонстрирует грандиозные успехи, особенно выделяется Молодежный театр во Владивостоке с очень серьезной и талантливой труппой, его постановки известны во всей стране. Об этом НСН заявил уроженец Уссурийска, художественный руководитель московского театра «На Покровке» Дмитрий Бикбаев.

Сценарная мастерская необходима на Дальнем Востоке для развития киноиндустрии. Об этом заявил на пленарной сессии II Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев, сообщило агентство ТАСС. Он посетовал на то, что большая часть фильмов снимаемых на Дальнем Востоке, склоняется к бандитской тематике, и призвал к кооперации регионов в сфере киноиндустрии. Между тем, в отличие от кино, у дальневосточных театров проблем с развитием нет, убежден Бикбаев: напротив, они демонстрируют выдающиеся успехи благодаря молодым актерам.