«В столицы не бегут»: Как молодежь развивает театр на Дальнем Востоке
Сегодня театр на Дальнем Востоке активно развивается, особые успехи демонстрирует Молодежный театр Владивостока, спектакли которого гремят на всю страну, сказал НСН Дмитрий Бикбаев.
Театр на Дальнем Востоке сегодня демонстрирует грандиозные успехи, особенно выделяется Молодежный театр во Владивостоке с очень серьезной и талантливой труппой, его постановки известны во всей стране. Об этом НСН заявил уроженец Уссурийска, художественный руководитель московского театра «На Покровке» Дмитрий Бикбаев.
Сценарная мастерская необходима на Дальнем Востоке для развития киноиндустрии. Об этом заявил на пленарной сессии II Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока исполнительный директор по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Гасан Гасанбалаев, сообщило агентство ТАСС. Он посетовал на то, что большая часть фильмов снимаемых на Дальнем Востоке, склоняется к бандитской тематике, и призвал к кооперации регионов в сфере киноиндустрии. Между тем, в отличие от кино, у дальневосточных театров проблем с развитием нет, убежден Бикбаев: напротив, они демонстрируют выдающиеся успехи благодаря молодым актерам.
«Что касается развития театрального направления, в частности, молодежного, хочу отметить, что в 2024 году был проведен грандиозный фестиваль “Место силы — Владивосток”, организованный правительством Приморского края. На него приехали ведущие театральные деятели страны, на протяжении пяти дней был не только прокат успешных и ярких спектаклей как государственных, так и частных театров, но также во время фестиваля режиссером Владимиром Панковым был создан спектакль вместе с участниками фестиваля и артистами труппы Молодежного театра Владивостока. Это очень яркий театр на театральной карте России, о спектаклях которого говорят, там очень серьезная, яркая и талантливая труппа, его постановки гремят на всю страну. Театральная молодежь не бежит с Дальнего Востока в поисках лучшей жизни в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города — она успешно развивает театр в своем регионе», — сказал Бикбаев.
Ранее художественный руководитель театра на Малой Ордынке, режиссер Эдуард Бояков заявил, что российские театры находятся в интересной точке, они реагируют на сдвиги в геополитике и не могут не меняться.
