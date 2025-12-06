Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли
Премьера нового полнометражного мультфильма во вселенной «Симпсонов» сдвинулась: вместо 23 июля 2027 года картина выйдет на экраны 3 сентября того же года. Информация об этом появилась в социальной сети Х.
Официальные причины переноса даты релиза не раскрываются. Вместе с новостью опубликовали постер: на нём Гомер Симпсон выбрасывает пончик и держит в руке флаг, на котором указана новая дата премьеры.
О разработке очередного фильма с участием Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги стало известно в конце сентября, однако сюжет пока держится в секрете — создатели не поделились ни одной деталью.
Культовый мультсериал «Симпсоны», рожденный фантазией Мэтта Грейнинга, удерживает звание самого продолжительного анимационного шоу на ТВ. С момента дебюта в декабре 1989 года зрители увидели 37 сезонов и свыше 790 серий.
Предыдущий полнометражный проект — «Симпсоны в кино» (2007) — оказался кассовым хитом. При производственном бюджете в 75 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 536 миллионов долларов. Режиссёром той картины выступил Дэвид Силверман, давно сотрудничающий с командой «Симпсонов», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
