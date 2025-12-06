Премьеру нового мультфильма «Симпсоны в кино» перенесли

Официальные причины переноса даты релиза не раскрываются. Вместе с новостью опубликовали постер: на нём Гомер Симпсон выбрасывает пончик и держит в руке флаг, на котором указана новая дата премьеры.

О разработке очередного фильма с участием Гомера, Мардж, Барта, Лизы и Мэгги стало известно в конце сентября, однако сюжет пока держится в секрете — создатели не поделились ни одной деталью.

Культовый мультсериал «Симпсоны», рожденный фантазией Мэтта Грейнинга, удерживает звание самого продолжительного анимационного шоу на ТВ. С момента дебюта в декабре 1989 года зрители увидели 37 сезонов и свыше 790 серий.

Предыдущий полнометражный проект — «Симпсоны в кино» (2007) — оказался кассовым хитом. При производственном бюджете в 75 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 536 миллионов долларов. Режиссёром той картины выступил Дэвид Силверман, давно сотрудничающий с командой «Симпсонов», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

