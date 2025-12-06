Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фотографиями в сообщениях

Суть обмана заключается в следующем: жертвы получают сообщения якобы от знакомых людей, отмечает РИА Новости. Текст послания звучит доверительно: «Смотрю на фото, вспоминаю тебя». К сообщению прилагается ссылка — мошенники маскируют её под доступ к фотографии, но на деле она ведёт к загрузке вредоносного ПО на устройство получателя.

Как поясняет эксперт, с помощью фишинговых ссылок злоумышленники внедряют в смартфоны вредоносные программы. Получив доступ к устройству, мошенники обретают над ним полный контроль. Это даёт им возможность перехватывать и отправлять SMS‑сообщения, отслеживать финансовые операции пользователя, похищать денежные средства с банковских счетов, а также осуществлять атаки на портал «Госуслуги» и торговые онлайн‑площадки.

Особую опасность представляет функция самораспространения вредоносного кода: заражённый смартфон начинает рассылать аналогичные фишинговые сообщения контактам владельца и может перехватывать телефонные звонки.

Ранее стало известно, что мошенники продают в чатах фейковые билеты в Большой и другие театры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

