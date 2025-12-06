Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фотографиями в сообщениях
Специалисты по кибербезопасности выявили новую схему мошенничества, нацеленную на российских пользователей. Об этом сообщила глава отдела аналитики данных департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) компании F6 Александра Радченко.
Суть обмана заключается в следующем: жертвы получают сообщения якобы от знакомых людей, отмечает РИА Новости. Текст послания звучит доверительно: «Смотрю на фото, вспоминаю тебя». К сообщению прилагается ссылка — мошенники маскируют её под доступ к фотографии, но на деле она ведёт к загрузке вредоносного ПО на устройство получателя.
Как поясняет эксперт, с помощью фишинговых ссылок злоумышленники внедряют в смартфоны вредоносные программы. Получив доступ к устройству, мошенники обретают над ним полный контроль. Это даёт им возможность перехватывать и отправлять SMS‑сообщения, отслеживать финансовые операции пользователя, похищать денежные средства с банковских счетов, а также осуществлять атаки на портал «Госуслуги» и торговые онлайн‑площадки.
Особую опасность представляет функция самораспространения вредоносного кода: заражённый смартфон начинает рассылать аналогичные фишинговые сообщения контактам владельца и может перехватывать телефонные звонки.
Ранее стало известно, что мошенники продают в чатах фейковые билеты в Большой и другие театры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
