Лурье не будет отзывать из Верховного суда жалобу на Долину
Полина Лурье, которая приобрела квартиру у певицы Ларисы Долиной, намерена довести судебное разбирательство до конца — она не станет отзывать жалобу из Верховного суда РФ. Об этом 6 декабря сообщила её адвокат Светлана Свириденко. Так она прокомментировала заявления артистки о возможной компенсации денежных средств.
В беседе с изданием «Абзац» Свириденко пояснила, что решение продолжать тяжбу в Верховном суде принято осознанно. По мнению защиты, публичные обещания вернуть деньги появились лишь после того, как история получила широкий резонанс в СМИ — уже на стадии судебного разбирательства. Адвокат подчеркнула: предложенные условия урегулирования конфликта её клиентку не удовлетворили.
Таким образом, Полина Лурье отказывается от внесудебного урегулирования и намерена отстаивать свои права исключительно в рамках судебного процесса.
Ранее Лариса Долина объявила, что полностью вернет деньги за квартиру покупательнице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
