Лурье не будет отзывать из Верховного суда жалобу на Долину

Полина Лурье, которая приобрела квартиру у певицы Ларисы Долиной, намерена довести судебное разбирательство до конца — она не станет отзывать жалобу из Верховного суда РФ. Об этом 6 декабря сообщила её адвокат Светлана Свириденко. Так она прокомментировала заявления артистки о возможной компенсации денежных средств.

«Денег нет, но я верну»: Долина пообещала отдать Лурье 112 млн рублей за квартиру

В беседе с изданием «Абзац» Свириденко пояснила, что решение продолжать тяжбу в Верховном суде принято осознанно. По мнению защиты, публичные обещания вернуть деньги появились лишь после того, как история получила широкий резонанс в СМИ — уже на стадии судебного разбирательства. Адвокат подчеркнула: предложенные условия урегулирования конфликта её клиентку не удовлетворили.

Таким образом, Полина Лурье отказывается от внесудебного урегулирования и намерена отстаивать свои права исключительно в рамках судебного процесса.

Ранее Лариса Долина объявила, что полностью вернет деньги за квартиру покупательнице, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: supcourt.ru
ТЕГИ:СудМошенничество

Горячие новости

Все новости

партнеры