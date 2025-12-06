Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Пенсионеры до 31 декабря могут направить заявление о доплате к пенсии по старости при наличии в семье нетрудоспособных иждивенцев

Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки интернет-сервиса Roblox в РФ

Американский Институт цвета Pantone объявил главным оттенком 2026 года белый под названием «Облачный танцор»