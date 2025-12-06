Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения
В ночное время Запорожская АЭС на протяжении нескольких часов оставалась без внешнего электроснабжения. Об этом проинформировали в официальном Telegram‑канале атомной электростанции.
В сообщении уточняется, что обе линии энергоснабжения были автоматически отключены — сработавшая система защиты привела к полной потере внешнего электропитания.
В настоящий момент специалисты проводят расследование, чтобы установить причины отключения линий электропередачи.
Ранее ЗАЭС завершила переход на характерную для российских атомных станций типовую организационную структуру концерна «Росэнергоатом», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
