Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения

В ночное время Запорожская АЭС на протяжении нескольких часов оставалась без внешнего электроснабжения. Об этом проинформировали в официальном Telegram‑канале атомной электростанции.

ЗАЭС, Крым и НАТО: Как европейцы изменили мирный план Трампа по Украине

В сообщении уточняется, что обе линии энергоснабжения были автоматически отключены — сработавшая система защиты привела к полной потере внешнего электропитания.

В настоящий момент специалисты проводят расследование, чтобы установить причины отключения линий электропередачи.

Ранее ЗАЭС завершила переход на характерную для российских атомных станций типовую организационную структуру концерна «Росэнергоатом», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

