Режиссер «Игры престолов» снимет фильм в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия укрепляет позиции на мировой арене кинопроизводства: в городе Киддия распахнул двери ультрасовременный кинокомплекс — PlayMaker Studios. Открытие студии ознаменовалось стартом подготовки к съёмкам грандиозного исторического фильма «Непокоренный меч», который получит «право первой ночи» на новых площадках.
За режиссёрским пультом — Алик Сахаров, известный по работе над культовыми сериалами «Игра престолов» и «Подпольная империя». Полноценные съёмки намечены на начало 2026 года. Тем временем на территории комплекса уже трудятся свыше 200 специалистов: они осваивают студийные павильоны и природные локации горного хребта Тувайк, идеально подходящие для киносъёмок.
PlayMaker Studios раскинулась на площади более 20 гектаров. На территории размещены: два специализированных звуковых павильона, просторные мастерские и производственные цеха, современные офисные помещения, открытые съёмочные площадки, а также вся необходимая сопутствующая инфраструктура.
В планах — возведение ещё двух павильонов, которые позволят параллельно вести несколько международных проектов после сдачи в 2026 году. В перспективе комплекс дополнится студиями постпродакшна, создания визуальных эффектов и звукозаписи.
Ранее кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил НСН, что стриминговый сервис Netflix вряд ли будет радикально переделывать фильмы и сериалы, принадлежащие Warner Bros. и HBO,.
