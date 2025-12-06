Симоньян включили в список самых влиятельных людей мира

В публикации объясняется, почему Симоньян оказалась в этом списке: по мнению авторов, она неизменно выступает последовательной сторонницей политики российского президента. В материале подчёркивается, что Симоньян, судя по всему, никогда не разделяла либеральные взгляды — в том числе во время учёбы по обмену в США — и на протяжении всей карьеры демонстрировала лояльность действующей власти.

Издание обратило внимание на карьерный путь Симоньян: в 2005 году она стала руководителем новосозданного телеканала Russia Today (позже переименованного в RT). Авторы статьи отмечают жёсткость её высказываний в адрес западных стран — в частности, Великобританию она характеризовала как «разложившуюся империю».

Кроме того, Financial Times упоминает о религиозных взглядах Симоньян и её литературном дебюте: недавно она опубликовала роман, в котором предложила собственную интерпретацию Евангелия от Иоанна и поразмышляла о природе Апокалипсиса.

В тот же рейтинг вошли и другие заметные фигуры: Дженсен Хуанг — основатель американской компании‑производителя микросхем Nvidia, Сьюзан Уайлс — руководитель аппарата сотрудников Белого дома, Блейз Метревели — глава британской службы внешней разведки MI6, а также Зохран Мамдани — избранный мэр Нью‑Йорка и другие, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

