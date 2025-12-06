Умер лучший Дед Мороз России Александр Скавыш
В возрасте 55 лет ушел из жизни Александр Скавыш — актер, режиссер и обладатель титула лучшего Деда Мороза России. О кончине артиста сообщил «Свободный театр» города Урай.
Коллеги Александра выражают глубочайшие соболезнования и характеризуют его как незаменимого человека:
Вячеслав Казанцев, знакомый покойного, в разговоре с изданием aif.ru подтвердил, что смерть наступила внезапно. Он подчеркнул: уход Скавыша — тяжелая потеря для театрального сообщества Югры. По словам Казанцева, Александр много работал и строил планы, но однажды просто не проснулся. Родственники артиста не разглашают детали произошедшего.
Творческая биография Скавыша тесно связана со «Свободным театром»: он был задействован практически во всех спектаклях репертуара. Среди его работ — постановки «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера», «Алые паруса», а также недавние премьеры «Птица Сури» и «Капкан». Кроме того, Александр руководил школьным театром «Антре» в качестве режиссера.
Особую страницу в биографии артиста занимала роль Деда Мороза: на протяжении трех десятилетий он воплощал этот образ, за что был удостоен звания победителя Всероссийского съезда Дедов Морозов.
