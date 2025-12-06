Суд признал законным отказ в УДО юристу Цивину

Московский областной суд оставил в силе решение об отказе в условно‑досрочном освобождении Михаила Цивина — юриста и супруга актрисы Наталии Дрожжиной. Цивин был осуждён в рамках уголовного дела о мошенничестве с имуществом семьи народного артиста Алексея Баталова. Об этом агентству РИА Новости сообщил Сергей Лукин — адвокат, представляющий в суде интересы вдовы и дочери Баталова.

Ранее Вячеслав Макаров, защитник Цивина, информировал РИА Новости о первоначальном отказе в УДО. Не согласившись с этим вердиктом, сторона защиты подала апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию, однако и там решение осталось неизменным.

Следствие установило, что Цивин совместно с Дрожжиной воспользовались доверием Гитаны Леонтенко (вдовы Алексея Баталова) и его дочери Марии Баталовой. В результате потерпевшие лишились практически всех сбережений — сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей.

Кроме того, в схеме участвовал нотариус Дмитрий Бублий, знакомый семейной пары. Он подготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, благодаря которым к Цивину и Дрожжиной перешли: доля в квартире на улице Серафимовича (принадлежавшая Марии Баталовой), квартира в 1‑м Самотечном переулке, а также нежилое помещение.

Впоследствии выяснилось, что Бублий удостоверил подписи потерпевших с грубыми нарушениями нотариальных норм. По итогам расследования было возбуждено уголовное дело, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

